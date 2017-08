Amenazan de muerte a familia desterrada

Huejutla, Hgo.- Integrantes de una familia que fueron desterrados de la localidad de Mecatlan, municipio de Yahualica, presentaron una denuncia penal en la agencia del Ministerio Público, por presuntas amenazas de muerte que han recibido, ya que a ocho años de haber sido expulsados de la comunidad, siguen siendo intimidados y responsabilizan a varios personajes y líderes que están inmiscuidos en el proceso legal que aún no ha sido resuelto. La querella fue presentada por Celedonio Lara Escudero y su hijo Emilio Lara Navarrete, quienes al comparecer ante el fiscal en turno, relataron que tras haber sido violentados sus derechos como ciudadanos y ser desterrados de Mecatlán, siguen siendo amedrentados y amenazados por conocidos personajes, entre ellos E.H.M., así como a un líder C.S.M. quien junto con otras personas no han permitido que lleven a cabo las diligencias para resolver el problema. Entrevistados por el reportero de Zunoticia, los denunciantes señalaron que se inició la carpeta de investigación 5-2017-0948 por el delito de amenazas y lo que resulte en contra de las personas antes mencionadas. Asimismo afirmaron que hay otras denuncias y hasta órdenes de aprehensión que no han sido cumplidas, ya que al parecer los presuntos imputados están protegidos. En el mismo contexto, refieren que por el posible tráfico de influencias, ya hay una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que esperan que haya justicia y se castigue a los responsables, puntualizaron.