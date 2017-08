Espejeando. Marco Antonio Escamilla Acosta, secretario de Salud en Hidalgo dijo en Huejutla que estaban al 97 y 100% de recetas surtidas en la farmacia interna y externa del Hospital Regional de la Huasteca hidalguense, reconoció que no se pueden echar las campanas al vuelo, reconoce también que habrá casos que no se tengan, sin embargo consideró buscan resolver el problema. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Se adelantó a decir que habrá algunos medicamentos fuera del cuadro básico que no se tienen, pero se busca ayudar a los pacientes a tener al alcance los medicamentos. Habla de una mejora sustancial en este rubro, y acusó que hay personas que buscan desacreditar el trabajo que realiza el personal de este centro hospitalario y evocó el interés que dijo tiene el gobernador de esta entidad federativa de fortalecer el sistema de salud pública en cada uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo. Es importante ver esto porque si hay intereses por descreditar la dependencia pues deben comenzar por escucharse las voces que también saben que esta todo regular, porque el mejor crítico es la sociedad que asiste por sus medicamentos, por un servicio de calidad; ya anunció el gobernador que a finales del presente año habrá no solo de regularse esto sino de pasar a ser una de las entidades mejor atendidas en este reglón tan delicado. En el terreno político comienzan las asambleas internas para definir los perfiles o proyectos a los próximos espacios a elección popular del 2018. Morena ya cuenta con proyectos que ahora, dejando atrás ese disfraz de darles nombramientos para proyección anticipada decidieron mantenerse al margen. Hay que recordar que les dieron en el pasado proceso a sus aspirante nombramientos de presuntos representantes defensores sobre la soberanía nacional, que no era otra cosa que un escalón de proyección política que terminó en demandas legales ante tribunales. Hoy no será diferente, el tema legal es un aspecto en el que todos los institutos políticos deberán tener cuidado al respecto, el mismo PRI, PAN, PRD y el resto deberán de cuidar los aspectos en los que les puedan implicar en alguna irregularidad, y ya vemos el caso del mismo Rafael Moreno Valle que ha sido demandado por la proyección que lleva bajo el argumento de presentar un libro so pretexto que se ha tomado para una campaña, el tema sigue en los tribunales. Estamos a un tris de la asamblea nacional del PRI donde habrá de surgir el perfil del hombre o mujer de donde vendrán el agarrón interno para establecer compromisos políticos, y al acercarse los tiempos de las definiciones también en el PRI los y las que pretenden las candidaturas a los espacios como el de senador de la república o a diputados federales, se comienzan a ver movimientos naturales de los diferentes aspirantes. El arrancadero está a la vuelta de la esquina y el nerviosismo normal entre los institutos político que tienen como tarea inmediata de resolver sus propuestas internas, dejará ver previo a estos escenarios los jaloneos internos como preámbulo a lo que viene que no es poca cosa. Por otro lado en Acción Nacional el tema se mantiene entre los tres gallos puestos, sobre todo Ricardo Anaya que se erige como el factor de crecimiento electoral en el PAN a lo que Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle ya libran tremenda batalla interna. En el PRD el abanico se abre para muchas propuestas externas como posibilidad de ir en alianza PAN PRD en el denominado Frente Opositor de izquierda, ya el grupo Galileo busca establecer condiciones internas para aterrizar sus intereses ante la amenaza que existe de parte de MORENA de vaciar sus liderazgos y militantes a lo que el voto duro de izquierda del sol azteca se resiste y todo apunta a que buscan jugar una carta con la derecha para lograr acuerdos que les permita la sobrevivencia política. La pregunta queda en el aire sobre todos los partidos que conforman parte de esquirol político y que viven de los grandes institutos políticos ¿A dónde irán? ¿Quienes los recogerán?, ¿Cómo quedarán estos intereses colocados en los escenarios nacionales? No ha de ser fácil la decisión política de dónde veremos al PVEM, a Nueva Alianza o hasta el mismo novel Partido Encuentro Social. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.