Agenda Deportiva

La Liga Municipal y Regional de Básquetbol de Huejutla (LMRBH), presentó el rol de la jornada 12 en la cancha del auditorio municipal de esta ciudad en veteranos: a las 17:00 horas Grupo PinVer vs. Berrinchudos. En la rama femenil: a las 18:00 Tecos vs. Jaltocán. En la libre: a las 19:00 Anonimus vs. Ixtlahuaco y a las 20:00 Amistad vs. Magisterio.

J9 de la LMFV La Liga Municipal de Fútbol de Veteranos (LMFV), dio a conocer el rol de la jornada 9 del torneo de liga 2017 "Nahúm Gómez del Rosal" a las 18:00 horas: En la cancha del corral blanco 1: Telesecundarias vs. Real Platón. En el corral blanco 2: Real Amigos vs. Atlético Tlanchinol. En el corral blanco 3: Deportivo Centro vs. Deportivo Cañeros.

Fut 7 "El Encinal" La Liga de Fútbol 7 de "El Encinal" presentó el rol de juegos para hoy (miércoles), en la cancha de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), de la colonia Valle del Encinal: a las 19:00 Fergus vs. Emperadores, a las 20:00 Ric Fer vs. Deportivo Cantores y a las 21:00 Guardianes de la Galaxia vs. Espartanos.

Reunión de la LMFVM Hoy (miércoles), se efectuará la asamblea de delegados de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos Máster (LMFVM), en conocida vidriería de la colonia Juárez de esta cabecera municipal a las 19:00 horas.