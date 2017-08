Espejeando. Ayer el Consejo Regional de Protección Civil se declaró en sesión permanente para atender lo relacionado con la tormenta tropical Franklin que se dirige a costas veracruzanas la madrugada de este jueves. Estuvo encabezado por el director regional de este organismo público Said Chávez Cobos y la responsable del área de Protección Civil de la Subsecretaría de gobierno en la Huasteca Bertha Tovar Fuentes. Presentes por supuesto las alcaldesas Atlapexco y Huautla, María Teresa Flores Nochebuena y Martha Hernández Velasco, respectivamente además de los representantes de Yahualica, Tlanchinol, Huazalingo, Jaltocán, Xochiatipan, Orizatlán y Huejutla, algunos jefes policiacos y de Protección Civil municipal. Vamos a ver qué interés le ponen los alcaldes al tema porque todo indica que solo están a la expectativa y con tantas tentaciones enfrente, como por ejemplo que sus hijos están de vacaciones, luego creen que tienen derecho también los alcaldes de irse de vacaciones mientras la sociedad está desprotegida, sin embargo si asumieron una responsabilidad debe ser tomada con total plenitud. En esta reunión también estuvo presente el director del Hospital Regional, personal del 84 Batallón de Infantería, la CFE y otras dependencias. Será durante la tarde noche de este miércoles 9 de agosto del año en curso, cuando se den a conocer algunas otras acciones preventivas que le permitan a la población en general enfrentar esta eventualidad, pues tienen que esperar el recorrido de la tormenta que ojalá y no tome fuerza. Recordar que trae la similitud de lo que fue el Huracán Diana que generó graves problemas en la huasteca hace ya algunos años, de los que aún no se reponen. Hablar de ocho mujeres embarazadas de la Huasteca hidalguense que presentan Zika, que de acuerdo al Secretario de Salud pública en Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, parece no es un asunto menor, nos refiere de una disminución pero en verdad el mosquero que se vive en la región es un problema mayúsculo, se requiere que se mantengan las fumigaciones permanentes y constantes y la verdad estas se ven de manera esporádicas, deben incrementar los recorridos de rociado del polvo que combate a estos moscos, porque si bien lo hacen no se percibe un incremento de intensidad de estos trabajos. La sociedad es perceptiva, ¿estos registros son solo de las clínicas Secretaría de Salud de Hidalgo? Ojalá la secretaría de salud federal nos diera cifras complementarias directas de toda la huasteca veracruzana, potosina e hidalguense para que aprecien el problema tan profundo que es esto, y es que cada estado hace sus propias cuentas y por supuesto por lo más separado en cuanto a dependencias por que el IMSS tiene otras cifras, el ISSSTE otras ¿y las instituciones privadas? El tema es de un contraste muy importante porque se aprecian casos que incluso se automedican o simplemente acuden a un particular y esas cifras no son contabilizadas. Por supuesto que esto es un asunto endémico, que es propio de la región huasteca en general, por su condición de clima tropical, pero también donde no todo es responsabilidad del gobierno, los ciudadanos deben hacer su parte, tener el patio limpio, libre de cualquier depósito de agua, permitir que el personal de la secretaría de salud haga su trabajo, darles acceso a combatir, permitir la fumigación del producto inocuo, incoloro, que no es dañino para el ser humano, ni para los animales. Las mujeres embarazadas con el padecimiento de acuerdo con el funcionario tienen un manejo y un seguimiento especial por parte del personal del sector salud, lo más importante es que las pacientes embarazadas estén atentas al seguimiento médico y evitarse complicaciones. En San Felipe hay diferencias entre vecinos de la colonia Jardines del Llano luego de que se llevara a cabo la gestión de una obra con la cual existen ciertos privilegios hacia un grupo de personas que no viven en dicha localidad. Según el grupo de inconformes quienes advierten se trata de la autorización de una obra de drenaje que se construirá en la colonia Jardines del Llano y en la Dirección de Obras Públicas pidieron que se hicieran modificaciones al expediente de la obra de ampliación de drenaje debido a que el tramo en donde se ejecutará la acción según los inconformes hay cuatro casas, de las cuales solo una está habitada, mientras que hacia el otro lado hay otras familias de muy bajos recursos a quienes pretendían beneficiar con dicha obra. La molestia se generó luego del rompimiento en el acuerdo entre la Delegada de la colonia, Paula Hernández con el Comité de Obra a cargo del Presidente Hermelindo y el Tesorero Reynaldo Sánchez, quienes buscan que la obra se haga hacia el tramo en donde vive una señora de nombre Natividad Espinoza, y el señor Roberto Sánchez y Beatriz Zuviri, asegurando que la delegada ha tenido privilegios para el señor Alfonso Flores. El conflicto es tan grave que no midiendo la importancia de esta obra hasta hablan de anular el proyecto, como si se tratara de cualquier cosa.