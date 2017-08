Operativos contra motociclistas realiza la Policía Municipal Para que acaten las nuevas disposiciones legales en torno al uso del casco, el número de ocupantes y la documentación requerida, es sólo como medida preventiva, ya que de momento no se multara a nadie Tampacán, S.L.P.- Con la finalidad de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales en torno al uso del casco y el respeto a las nuevas reglas para motociclistas en este municipio, la Dirección de Policía Municipal de este municipio lleva a cabo operativos preventivos para salvaguardar la integridad física de las personas que transitan en estas unidades derivado a los accidentes que se han tenido durante el año pasado y el resiente. HUASTECA POTOSINA | Tampacán 0 Comentarios En comunidades y cabecera la Policía Municipal conmina a los motociclistas a acatar el nuevo reglamento vial. Mariano Santiago Hernández director de la corporación señaló que en años pasados existió una desorganización por lo que nunca se dejó un reglamento, por lo que ahora la gente siente el golpe el cambio de la aplicación de ya existente. Dijo que es muy importante se acaten las medidas de seguridad al viajar en estas unidades motorizadas lo cual implica la seguridad del piloto y sus acompañantes, los cuales no debe de rebasar la cantidad de personas que viajen en ella. “Seguimos llevando a cabo los operativos preventivos con el fin de que las personas sepan de las nuevas medidas que se estarán tomando con el fin de prevenir accidentes en motociclistas” sentenció el jefe policiaco. Por lo que aseguró que este será replicado en todo el municipio “seguiremos en cada una de las localidades para poder llevar este comunicado, en el cual se pide a las personas que usen el casco de manera correcta, ya que no se busca multar a nadie simplemente de que obedezcan a las indicaciones que realizan los elementos, ya que son para su seguridad propia que porten este casco para viajar por las diferentes zonas. Por otro lado dijo “trabajamos en coordinación con las demás corporaciones para obtener mejores resultados esperando que la población obedezca a los llamados que se les realiza”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apoya DIF nutrición de infantes en comunidades del municipio En espera de “Franklin” extremar precauciones por huracán en ribera del río Moctezuma Comunidades participan en confirmaciones: Párroco 90 por ciento de madres adoptan lactancia materna: Promoción a la Salud Inician peregrinaciones de la parroquia “Asunción de María” en Tampacán