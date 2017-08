Invita a los productores a realizar su registro biométrico: SAGARPA  

Manuel Demetrio Morín Pérez, Jefe del Centro de apoyo de SAGARPA, manifestó, “estamos trabajando sobre la actualización del padrón, se está haciendo un registro biométrico de cada uno de los productores, que este año es obligatorio para los productores para actualizar el padrón de la SAGARPA, donde se está registrando la huella, la voz y una foto de cada uno de los productores solicitantes para los apoyos de los programas de la SAGARPA”. Dijo que esta información le sirve a la SAGARPA sobre todo para que no exista duplicidad de apoyos, y en base a un padrón ya establecido para saber quiénes son los productores, en donde están ubicados y que de alguna manera se puedan hacer más transparente la entrega de apoyos y que no se dupliquen, sobre todo que un productor no pueda recibir dos veces el mismo apoyo. Señaló, “estamos hablando de diferentes productores que solicitan algún apoyo de la SAGARPA, como ganaderos, citricultores, lecheros, piloncilleros, todos aquellos que vayan a ser beneficiados con un programa de la SAGARPA tienen la obligación de venir a darse de alta, es por este año, ya se tiene programado para que el fin de año se tenga autorizado el total del pago”. Agregó, “llevamos estos trámites ya desde enero, llevamos atendiendo en el registro biométrico alrededor de 5 500 productores, a pesar del escaso personal con el que se cuenta, ya que lo que pretende es la atención al productor, para que no de tanta vuelta a realizar su trámite. Puntualizó, “se invita a los productores que hicieron su solicitud para uno de los programas de la SGARPA, que asistan a registrase en el padrón y que se les tome su registro biométrico, estar abierto hasta diciembre, pero entre más pronto asistan sería mucho mejor, porque para la ejecución de los registros si son beneficiados con algunos de los programas hay un tiempo límite para que el productor pueda ejercer o ejecutarlos”.