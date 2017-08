Botes de basura hasta el tope  

Ante la falta de botes, se encuentran hasta el tope de basura, porque no hay más espacio para colocar más basura, y la gente no se queja de que no haya más botes, sino que refieren que por lo menos el carro de la basura debe de pasar a cada rato para que este no se llene, porque si eso pasa los perros hacen su reguero, ya que buscan comida, aseguran habitantes de la cabecera municipal. Dicen que de la manera más amable piden a las personas que tienen perros que los amarren para que no anden regando la basura, porque esto es lo que hace que se desprendan malos olores y después la gente que pasa por ahí o vive cerca no los soporta.