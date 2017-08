Se accidentan policías en el bulevar central

Lo anterior fue captado a la altura de la colonia La Lomita, en esta zona circulaba una patrulla marcada con el número económico 108, la unidad se encontraba varada obstruyendo en carril en esa zona. Al inspeccionar más de cerca, se podía apreciar una llanta en mal estado, la horquilla se había dañado causando el desperfecto. Por fortuna en esa zona existen reductores de velocidad, por lo que los guardianes del orden no viajaban a gran velocidad, lo que les ayudo a no volcar la patrulla. Por fortuna no pasó a mayores ya que ninguno de los uniformados resultó lesionado en este hecho. Cabe mencionar que muchas patrullas se encuentran en mal estado, por lo que se debería de repararlas y así evitar que los policías se accidenten.