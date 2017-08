Quitan a Belmonte derechos sindicales

Dicho ex funcionario, apareció en un video y fotografías con menores de edad presuntamente sosteniendo relaciones y recientemente tras una investigación y recabar testimoniales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó que éste obligaba a las jovencitas a cometer esos actos. Ramírez Díaz entrevistado al respecto en Valles aclaró que Horacio Belmonte “no está activo en el servicio público, no está frente a grupo, de hecho gozaba de una beca-comisión, dos años antes a la fecha no estaba en el plantel y la autoridad del Sistema Educativo Estatal Regular ha tomado medidas en cuanto a la cancelación al derecho a la beca-comisión y entiendo por lo que he escuchado, también tiene suspendidos sus derechos sindicales aunque de ese tema no me toca opinar a mí” dijo. El titular de la SEGE abundó que el caso de dicho ex funcionario es un proceso que está en curso “y cuando termine, se habrá seguramente, si las hay, de establecer las sanciones que la autoridad competente determine” finalizó.