Apreciaciones En Tanlajás a pesar de que la situación con las lluvias se presentaba crítica durante la noche de ayer (jueves), lo más crítico fue que en ningún momento se vio la presencia de protección civil municipal en la zona de la cabecera por donde pasa el arroyo, aun cuando a su paso se encuentran viviendas que pueden ser afectadas y que al menos hasta el cierre de esta edición seguían habitadas, con el riesgo de que durante la misma noche sufrieran daños por las inundaciones que se registraban en otros municipios como Coxcatlán en donde a partir de las 20:00 se comenzaron a evacuar familias del Barrio Texcalapa, siendo el primer Barrio de la cabecera que sufriera los estragos hasta dicha hora. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Mientras que en Tanlajas por lo menos 6 familias de la colonia del Sol Azteca se salieron de sus viviendas sin apoyo alguno y se refugiaron algunos con sus vecinos y otros con sus familiars, pero el resto con el temor de que durante la noche fueran alcanzados por las aguas. Las lluvias no permiten continuar con los trabajos de rehabilitación de las tuberías del sistema de agua dañadas en la delegación de Huichihuayán, las caules por cierto presentan fugas de manera continuas y representan un gran gasto para el municipio, a quien le vendría mejor una inversión en un Nuevo sistema de agua, sin embargo para ello se requieren millones de pesos que no se tienen y deben ser gestionados con el gobierno del estado y federal; pero mientras tanto quienes siguen sufriendo las críticas son los funcionarios municipales a quienes les tocó vivir este problema y el cual se origina ante los más de 40 años que tiene de servicio la tubería del sistema principal. A pesar de que no se encuentra dada de alta por su médico, la presidenta de Aquismón Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, retoma este 17 de agosto sus actividades al interior de las comunidades al visitar 5 localidades de la zona norte de su municipio para realizar entrega de apoyos e inauguraciones de obras, así como verificación de los avances de otras obras que se deben de concluir antes de su informe de gobierno, por lo que esta gira será solo el inicio de los trabajos a realizar de la presidenta durante lo que falta del mes de agosto y antes de su informe de actividades que será el 30 de septiembre y ante lo cual se espera que mínimo una gira por semana realice la edil ya que cuenta con más de 120 comunidades y a todas ha apoyado de alguna manera. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones