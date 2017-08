Apreciaciones Las afectaciones en la huasteca sur por causa del huracán Franklin se vivieron con mayor impacto en los municipios de Tampacán y San Martín, debido a que los arroyos de ambos municipios recibieron grandes escurrimientos de agua tanto de las laderas como de las precipitaciones, ocasionando que prácticamente quedaran bajo el agua. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Una de las causas por las que los afluentes pudieran haber desbordado es un inadecuado desazolve de los cauces, por lo cual el agua terminó inundando todo a su alrededor desde viviendas hasta negocios, contrario a lo que ocurrió en el arroyo de Chapulhuacanito en donde el adecuado trabajo de limpieza realizado por vecinos y autoridades permitió que en la pasada creciente el agua fluyó sin problema. Sin embargo la contingencia aun no ha pasado, ya que las lluvias habrán de continuar durante todo el fin de semana lo que mantiene la alerta por parte de las corporaciones de emergencia y prevención, ayer mismo personal de la Comisión Nacional del Agua se concentró en el municipio de Tamazunchale para apoyar en este tipo de casos. Aunque se tiene que señalar que para ayudar en la prevención se requiere de la participación de la propia gente, ya que si no acatan las disposiciones no se podrán evitar las desgracias, y esto no parecen entenderlo los habitantes de la comunidad de Pezmayo quienes se niegan a trasladarse al albergue. La postura puede ser entendible tomando en cuenta que hace ya más de medio año que permanecen fuera de sus viviendas debido al riesgo que representa el agrietamiento del cerro que se encuentra sobre la comunidad, viviendo como refugiados en casas de hule o dentro del templo evangélico. Aun así el alcalde ha anunciado que dentro de poco se habrá de adquirir el terreno para la construcción de las viviendas a donde serán reubicados los damnificados, pero esto habrá de llevar más tiempo para la construcción de las casas y que finalmente puedan ser entregadas a las familias. Durante el festejo número 49, del alcalde Baldemar Orta, algunos de sus colaboradores se dijeron sorprendidos pues conocieron no solo goza del aprecio de muchas personas de las comunidades que de manera reiterada durante sus giras de trabajo le refrendaron su aprecio de diversas formas, sino incluso las varias llamadas, y mensajes que recibió de pobladores de la zona urbana y de diversos partidos, incluyendo de personalidades a nivel estatal como el presente que le envió el gobernador del estado que no paso por alto este día especial para el alcalde, y mucho más fue de atención el telegrama que el propio Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, le hizo llegar por su onomástico. Entre sus colaboradores por cierto, algunos esperaban que como acostumbran otras figuras políticas se aprovechara este aniversario para mandar alguna señal respecto a sus aspiraciones políticas, pero según interpretaron, tras ver el aprecio que la gente le manifestó, no es necesario mandar más señales, pues si ese ánimo se mantiene, habrá más festejos, mucho más allá del calendario electoral. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones