Afortunadamente, el huracán "Franklin" que tras tocar costas de Veracruz se degradó a tormenta tropical, no trajo serias afectaciones o daños a la localidad dado que la tarde del miércoles solo generó lluvias ligeras que continuaron durante la madrugada del jueves y culminaron por la mañana. Ayer mismo, personal de Protección Civil y el alcalde Jorge Terán llevaron a cabo un recorrido por las zonas donde siempre se presentan inundaciones o más encharcamientos como es la colonia América, Santa Lucía entre otros más. El director de PC José Antonio Zamora anteriormente había expresado que la única razón para acabar con esa problemática en aquel sector, es colocando un sistema de drenaje pluvial dado que las casas de esas colonias fueron construidas a un nivel muy bajo y el trazo de la carretera al ingenio es alto. Entrevistado por los medios, el alcalde manejó la posibilidad de gestionar ante el Gobierno del Estado recursos para la construcción de esa obra y poner fin a esa problemática. Calmó un poco los ánimos entre los inconformes, el evento llevado a cabo este jueves en Valles por el líder de la Sección 26 del SNTE Alejo Rivera Ávila, en donde entregó cheques a quienes se les tenía atrasos en el pago de varias prestaciones. Aunque por el momento la SEGE pagó una parte del adeudo que tiene al fondo llamado FONCASOL y al fondo de pensiones, viene a darle una mayor credibilidad a la gestión que está haciendo Rivera Ávila. Y es que cabe recordar que, profesores jubilados desde inicios de año, tomaron las oficinas de la URSEHN en reclamo por el atraso en el pago de varias conquistas sindicales ya ganadas inclusive, llevaron el asunto ante el Congreso del Estado cuando intentaron sesionar en ciudad Valles. Pese al evento de la entrega de esos cheques, docentes jubilados insistieron que la inconformidad sigue y las exigencias son las mismas y adelantaron que si se llevará a cabo una movilización en Tamazunchale. La dirección general de Colegio de Bachilleres informó que ya fueron seleccionados los profesores que habrán de cubrir las plazas que estaban vacantes, proceso que se apegó dicen, al Servicio Profesional Docente. Se trata según el comunicado, de profesores que lograron acceder a una plaza pero ésta no será definitiva como anteriormente se daba, sino más bien son provisionales y dentro de un año, los docentes tendrán que someterse a otra evaluación para constatar que siguen aptos para desempeñar sus labores de enseñanza. El dirigente del Sindicato de Albañiles en la ciudad Pedro Pablo Infante Alejo refirió que no hay noticias del reinicio de la construcción de la tienda Walmart en la localidad luego de que desde hace meses, los trabajos se detuvieron. La esperanza que tienen como trabajadores de la construcción dijo, es que en breve podrán empezar obras de parte del gobierno tanto municipal como estatal sin embargo aún no se tienen mayores detalles de ello.