PC se reporta sin incidentes

Así lo dio a conocer Amado Zavala Naranjo, director de Protección Civil Municipal, quien dijo que durante toda la noche junto con una cuadrilla a su cargo en coordinación de la Policía Municipal, recorrieron las distintas comunidades de Atlapexco. Los delegados estuvieron pendientes y por fortuna no existieron incidentes que lamentar, por la lluvia que dejó Franklin. Zavala Naranjo señaló, que la alcaldesa estuvo pendiente ante cualquier contingencia que se pudiera presentar, asimismo participó el Comité de Salud que estuvo integrado por médicos y enfermeras, quienes por fortuna no fue necesario que actuaran. Gracias a la prevención, las lluvias no causaron inundaciones en colonias ya que días antes se había realizado el desazolve de las coladeras.