Afectados de Pezmayo se niegan a ser llevados al albergue de Tamán Temen que les sean robadas sus pertenencias. Ya sea por temor a perder sus pertenencias o porque no gustan de seguir reglas, personas afectadas por la grieta que se ha originado en el cerro de esa localidad y los daños que la lluvia pueda provocar a sus viviendas, habitantes de Pezmayo se niegan a ser trasladadas al albergue instalado en la delegación de Tamán, el cual se encuentra habilitado para recibir a familias que han sufrido por esta situación. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Habitantes de esta comunidad se niegan a ser trasladadas al albergue instalado en Tamán. Eliseo Morales Covarrubias, director de Protección Civil en el municipio, comentó que hay algunas familias afectadas y otros daños que se pudieran provocar por las precipitaciones pluviales a causa del Tormenta Tropical "Franklin, y manifestaron que prefiere quedarse en sus casas que irse al albergue. Explicó que las personas prefieren estar cerca de sus propiedades para vigilar que nadie les robe sus muebles y otros objetos de valor; otra razón por la cual no aceptan la invitación a ser llevados al albergue, es porque en este sitio hay reglas que deben ser respetadas, sobre todo en lo respectivo a las entradas y salidas. Mencionó que se entrevistó con el delegado municipal, Alberto Cabañas Martínez, de esta localidad para que sea la autoridad el intermediario entre los vecinos para poder acudir al alberge temporal para prevenir un accidente a lo que le comentó, que él y su gente no se iban a mover hasta que sea un hecho que el huracán entre a la zona y verdaderamente sea un riesgo para las familias que habitan en esta comunidad. El titular de Protección Civil, informó por otra parte que el departamento a su cargo ha estado al pendiente del comportamiento del huracán con la finalidad de prevenir inundaciones.