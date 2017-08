Y es que en este sentido, el presidente de la organización al menos hasta el momento no tiene partido que lo represente lo cual podría ser una limitante para sus intenciones ya que hasta el momento la población de este tipo de municipios no sabe votar por candidatos independientes y tan es así que en Huehuetlán Saúl Ríos Tello ex presidente de este municipio y aspirante a volver a contender por la presidencia municipal, tiene el interés de contender en las próximas elecciones sin embargo aun no cuenta con un partido que lo represente por lo que si no es así no participará en dicha contienda a fin de no perder la oportunidad y mucho menos los votos, y aun cuando pertenece al Partido Revolucionario Institucional, no cuenta con las posibilidades de contender por su partido cuando se anuncia que este será representado por la ex candidata Beatriz Saldivar Reynoso quien busque nuevamente la presidencia por el tricolor, sin embargo al final del año será la dirigencia del tricolor quien determine los perfiles adecuados.

En Aquismón los cambios que se dieron al interior de la administración municipal son con la intención de que principalmente la atención a la ciudadanía mejore, lo que sin embargo no significa que así será, ya que como muchos a la hora de iniciar los trabajos se llevan a cabo con entusiasmo pero al final del día cansados, disminuyen su velocidad, y en este sentido la presidenta Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, no permite que ninguno de sus colaboradores se quede atrás ya que busca que todos sigan su ritmo de trabajo, aun cuando este sea pesado sobre todo cuando se trata de las giras que realiza la edil.

En Tancanhuitz por su parte, de todos es conocido como el director de protección civil no cumple con sus labores y tan es así que el pasado sábado se registró la caída de dos árboles sobre el tramo carretero estatal Xolol Tancanhuitz y estos no fueron retirados en tiempo y forma, aun cuando representaban un gran riesgo para los automovilistas, y es que a pesar de que compañeros de labores estuvieron tratando de localizarlo este no contestó su celular, y mientras tanto el riesgo eminente de un accidente porque ambos invadían un carril, fue hasta muy tarde en que las acciones correspondientes se llevaron a cabo y no precisamente por el director, sino por otros trabajadores del ayuntamiento.