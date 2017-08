Apreciaciones Tras el pronunciamiento del grupo Seguimos en Acción en torno a que habrá de trabajar de manera aleatoria a la dirigencia municipal, e incluso estatal del Partido Acción Nacional, PAN, el comité municipal respondió reiterando que las puertas se mantienen abiertas para quien desee acercarse y señala que los que no han querido acudir son los regidores y quienes participaron en la fórmula de Simitrio Rivera. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Esto solo remarca la gran brecha que existe entre los grupos panistas, aunque en el caso de la dirigencia mucho se ha señalado que quien margina al dirigente municipal no son los opositores sino su propia gente, e incluso que lo esconden a conveniencia para que no aparezca en los eventos importantes, y quienes realmente controlan el comité son los subalternos, los que aparecen en las fotografías junto a las personalidades. Esto significaría que a Amus solo se le utiliza por su cercanía con el sector indígena y sobre todo por tener arraigo en la zona de Tezapotla que es considerado un bastión para los panistas, ya que esto permitiría impulsar una candidatura con figuras como Toño Costa que ha realizado trabajo en esa zona, respaldado por el grupo de San Martín. Y hablando precisamente de este municipio, luego del proceso de recomposición del Partido Revolucionario Institucional, pareciera que siguen los conflictos de manera interna sobre todo por los rumores de que la actual dirigente del partido figura como posible candidata a la presidencia municipal. Debido a esto ya algunos liderazgos han buscado el acercamiento con otras corrientes políticas como MORENA, en donde buscan aprovechar la popularidad del dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador para contender, como ha ocurrido en el pasado, solo que ya existe una figura que al parecer ha logrado conveniar con la dirigencia estatal y tiene el visto bueno, a pesar de ser emanado del PRI. En el PRD por su parte también se revisa las actuales condiciones que se viven en el partido y dado que no existe buena relación con el grupo gallardista, pudieran emigrar hacia otra corriente como el Partido del Trabajo o algún otro, aprovechando que cuentan con un capital importante para poder contender en cualquier trinchera donde decidan refugiarse. En el caso de Tampacán los grupos también se están reacomodando en la izquierda, las opciones para buscar la continuidad en el ayuntamiento se están revisando dado que el paso de la estafeta deberá ser con alguien nuevo del grupo al que pertenecen Filemón Hilario y Nicasio Martiniano. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones