Apreciaciones El ex regidor Roberto Rosas Reyes es acusado como probable responsable de la obra que está realizándose en el mirador del paraje Micos y que comenzó la noche del pasado viernes, ex edil que cuenta con varias hectáreas de tierra en aquella zona. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios De manera oficial, el asesor del comité del paraje Micos, Servando Pérez, dijo desconocer quién está detrás de esos trabajos que pretenden modificar ese emblemático sitio de la localidad en donde los visitantes y locales aprovechan para tomarse fotos o simplemente contemplar el paisaje. Corrió la versión que Roberto Rosas es quien está detrás de todo y pretende construir lo necesario para la práctica de la tirolesa en ese punto del sitio, pero de inmediato comenzaron las críticas a ello dado que se cuestiona en caso de ser así, si el proyecto tiene la autorización así como los estudios que se requieren para ello. Por lo pronto, veremos que instancias la próxima semana, se meterán al tema para aclarar las dudas de los ejidatarios de Micos, dado que ya se había comentado anteriormente, que existe un desorden en la regulación de la actividad turística y las dependencias no se ponen de acuerdo en cuáles son sus deberes. En la huasteca, creció la inconformidad entre los liderazgos del Partido del Trabajo en contra de sus mismos dirigentes a nivel estatal específicamente contra José Belmares Herrera y el regidor en la capital potosina Mauricio Rosales, éste último quien es además quien ejerce funciones de administrar los recursos que recibe dicho instituto político. Y es que, desde mayo fue nombrado Julio César Neri como líder del PT en Tanlajás pero pese a que éste ha hecho labor partidista en aquella localidad, desde aquel entonces no ha vuelto a ver a Mauricio Rosales, quien fue el que lo invitó, además el diputado ni siquiera le contesta las llamadas. En Valles, fue nombrada la enfermera jubilada Guadalupe Mata como representante del PT también por el regidor capitalino, sin embargo pues solo le dio la bendición y la mandó a trabajar, ya que desde entonces no ha sabido de él. A ellos se suma Paul Herrera, un joven a quien se le dio la encomienda de coordinar al PT en la región pero sin recursos, aunque pese a ello han tenido ideas y se han sabido mover. Por lo pronto, esos tres liderazgos dijeron que acudirán a la capital del país en busca de dialogar con la dirigencia nacional para que los recursos del partido que deberían de tocarle a Valles y Tanlajás, no lleguen a la dirigencia estatal directamente sino que a la huasteca para evitar que personas como Mauricio Rosales y José Belmares acaparen todo. En MORENA sigue la división interna ya que mientras que unos se reúnen de manera oficial en las oficinas del partido del Distrito IV federal, otros más comandados por Ricardo del Sol, Doroteo Díaz Galíndez y hasta Fidel Terrones fundador del PRD en Valles, se reúnen en otros domicilios particulares con el fin de continuar con los trabajos. Cabe recordar que el grupo de Ricardo del Sol, desconoce al dirigente estatal de MORENA Sergio Serrano y a Gabino Morales así como a la coordinación del Distrito IV Federal así que, las cosas se pondrán interesantes cuando llegue el momento de elegir a los candidatos a los puestos de elección dado que ambos grupos propondrán a sus propios perfiles. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones