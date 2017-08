Destruyen estacionamiento de mirador del paraje Micos Trabajadores que dijeron tener el permiso de la Junta Estatal de Caminos La noche del pasado viernes, trabajadores que dijeron tener el permiso de la Junta Estatal de Caminos, comenzaron a destruir el estacionamiento del conocido Mirador del paraje Micos, generando con ello la molestia de los ejidatarios del sitio, quienes piden a las dependencias tanto federales como estatales investiguen si cuenta con los permisos y estudios para ello. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios IMÁGENES TOMADAS LA mañana del sábado donde se muestran los trabajos hechos en el mirador del paraje Micos Servando Pérez López, asesor del comité del paraje Micos, expresó que el viernes mismo notificó de ello a la Dirección de Turismo Municipal de Valles a cargo de Beatriz Ponce, a la delegación regional que atiende Irma Laura Piña y estas a su vez lo pusieron en conocimiento de la Policía Municipal, quienes al entrevistarse con los trabajadores de esa obra presentaron un permiso de la JEC mediante el número de oficio JEC/UAJ/DV/361A/2017. “Al parecer van a construir un muro ahí, desconocemos si sea de algún particular o si son trabajos que está realizando la JEC, si es para una tirolesa o un muro pero si está afectando actualmente, a los paseantes y turistas porque no pueden estacionar sus vehículos, ya tenían entrada y salida por ese lado con el fin de evitar un accidente” explicó. Pérez López pidió por ello que las dependencias involucradas sea SECTUR, SEMARNAT, SEGAM, CONAGUA o de quien dependa, investiguen si dicha obra cuenta con los estudios de impacto ambiental, con los estudios de factibilidad que se requieren. “Nosotros no estamos en contra de que se hagan fuentes de empleo, estamos en contra de que se hagan trabajos que no cuenten con los permisos de impacto ambiental, porque después van a querer remediar todo pero ahorita es cuando deben de checar que todo esté bien” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Creció afluencia turística en esta época vacacional Avanza remodelación de alberca olímpica En desconocimiento cambio de la JCyA al Poder Judicial Población debe tener una cultura de ahorro IMM en Valles invita a donar cabello para hacer pelucas