En desconocimiento cambio de la JCyA al Poder Judicial Existe un total desconocimiento de la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y su cambio para depender del Poder Judicial y no del Estado, pese a que según las reformas hechas en el 2016, ello deberá darse a partir del 2018. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios JOSÉ ARTURO Reyes presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje José Arturo Reyes González, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje cuestionado al respecto, respondió que hasta el momento siguen trabajando de manera normal en los casos que reciben de los demandas laborales. Cabe recordar que en el 2016, a petición del mandatario nacional Enrique Peña Nieto, fue aprobado un paquete de reformas en las cuales avalaba la desaparición de la figura de las JCyA para que los casos laborales fueran atendidos por un juez dependiente del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo como actualmente sucede, cambios que deben entrar en vigor el año entrante. Sin embargo Reyes González indicó que no ha tenido mayor información al respecto sino solo que se anunció en el 2016, ni tampoco ha recibido indicaciones sobre ello de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o del titular en el estado de la JCyA. Dijo desconocer si la reforma, contempla asignarle recursos económicos al Poder Judicial, si se tendrá que construir infraestructura nueva, si el personal que labora en las juntas será recontratado o no, entre muchas otras dudas. "No sabemos nada, en su momento solo que hubo la reforma de la desaparición de las Juntas pero de ahí para acá no ha habido alguna otra cuestión que se nos haya informado" finalizó.