Continúan los problemas dentro del comercio local

San Felipe Orizatlán, Hgo.- Los conflictos dentro del gremio de comerciantes del municipio, continúan debido a las reglas y disposiciones que han buscado implementar los dirigentes, sin embargo integrantes aseguran que éstas no son aplicadas de igual manera para todos, causando con ello el enojo y constantes problemas. Esta semana se llevó a cabo un conflicto dentro del gremio de comerciantes debido a que con la entrada de los actuales dirigentes se trataron de implementar estrategias de reacomodo, sin embargo según aseguran los mismos integrantes de la Unión de Comerciantes Fijos y semifijos de Orizatlán, las reglas no son aplicadas hacia todos debido a que algunos socios cuentan con varios espacios dentro de la zona de tianguis y con enormes puestos mientras que a otros los limitan con pequeños puestos. Dicha situación según han explicado los afectados ha sucedido debido a una serie de abusos que se han cometido en contra del gremio por el alto costo en el cobro de piso, principalmente para vendedores foráneos, mientras que a algunos socios les han reducido sus espacios, y a otros que cuentan con más privilegios tienen enormes puestos e incluso colocan hasta cuatro puestos los días domingos. Las acciones continúan generando conflictos tal como lo sucedido en días pasados entre una ex dirigente de nombre Eloisa con la actual Presidenta de la Unión, Azucena Franco, quienes discutieron debido a que según no se respeta el giro, e incluso el caso terminó en el Juzgado Conciliador ante supuestas amenazas de parte de una de las involucradas.