Estoy listo para mi debut: Nahúm Gómez

Gómez del Rosal de origen huejutlense y con algunos años de tener formación con las fuerzas básicas del cuadro hidalguense, y con experiencia internacional con la selección nacional sub 15, mundialista (selección Nacional sub 17), y jugador internacional con el Everton de Chile (fue campeón de copa). En esta segunda mitad del año Nahúm Gómez fue requerido por el Club Pachuca y estuvo haciendo pretemporada (en Acapulco, Guerrero), con el primer equipo y día tras día, se ve mejor en los entrenamientos y en los interescuadras. El representante de la Huasteca hidalguense (Nahúm Gómez), se dijo contento por estar en el mejor equipo de México y continúa trabajando para poder cumplir uno de sus sueños que es debutar con Pachuca y este año (2017), lo pudiera conseguir. “Para conseguir los objetivos hay que trabar todos los días con disciplina y con la determinación de lograr tus sueños, es estar preparado para aprovechar las oportunidades que la vida te presente; le doy gracias a Dios por la familia que me dio, ya que siempre me han apoyado en las buenas y en las malas”, finalizó.