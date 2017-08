Espejeando. Obligado por las circunstancias que vive el país, y por supuesto porque la militancia y simpatizantes del PRI y la misma sociedad empujan cambios. No se trata de que sean novedosos los cambios al interior de los estatutos del PRI pero tampoco de una casualidad. El PRI modificó sus documentos básicos, ellos dirán que para establer piso parejo para los aspirantes a cargos de elección popular, aunque en el caso hay algunas diferencias de opinión. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Casi nada, ahora tanto priistas como simpatizantes no afiliados podrán contender a convertirse en candidatos por el tricolor, de cara a la elección de 2018 por la presidencia de la republica, y de ahí para abajo. Es un paso ambicioso y pareciera que nunca se atreverían a darlo. Recordemos cuando el PAN comenzó a buscar a los mejores perfiles ciudadanos y como respuesta ganaron espacios, el problema es que eso no les daba la garantía de que se trataban de gobiernos honestos y transparentes, de ahí que estas modificaciones en el PRI traen otros candados en torno a transparencia pero se abren muchos más en la participación ciudadana.

Ahora en el PRI cualquier ciudadano puede convertirse en candidato en cualquiera de los niveles, incluso a la presidencia de la república. Los candados referían que para ser candidato se requería: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos, ser militante del partido, no haber sido dirigente, candidato ni militante destacado de partido o asociación política, antagónicos al PRI, mostrar una conducta pública adecuada y no haber sido condenado por delito intencional del orden común o federal y tener al menos 10 años de militancia. Ahora ya no será necesario estar afiliado para poder postularse a la candidatura que deseen participar.

La Asamblea Nacional aprobó también la eliminación del requisito de 10 años de militancia para quienes sí están afiliados al partido. Eso da acceso para mayor número de candidatos jóvenes. En este tema de la participación de los jóvenes el 30 por ciento de candidaturas a jóvenes, incluyendo los espacios plurinominales. Lo que está reducido es el 10 por ciento para espacios indígenas, aseguraron la paridad de género en la postulación de candidatos. Es decir cincuenta por ciento en mujeres y cincuenta por ciento en varones en la participación por las candidaturas.

Prohibir los “chapulines pluris” al interior del partido. Quienes sean senadores de la República, diputados federales y locales por el principio de representación proporcional, no podrán ser postulados en la elección consecutiva para el mismo u otro cargo por la misma vía; se les terminó, si quieren continuar en política deben convencer al electorado y participar.

Algo relevante es sin duda el que se entregaran nuevas atribuciones a la dirigencia nacional para definir los temas de coalición, llama la atención la creación de esta nueva secretaría denominada “Secretaría Anticorrupción en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)”.

Estos dictámenes aprobados fueron los establecidos en las 5 mesas temáticas realizadas previo a la Asamblea -estatutos, declaración de principios, visión de futuro, ética y rendición de cuentas, y programa de acción- que buscaban establecer las bases de un plan anticorrupción. ¿Será?. Llegó al evento el presidente de la república Enrique Peña Nieto a respaldar a su dirigente nacional del PRI Ochoa Reza, quien en su discurso ante asistentes a la XXII Asamblea Nacional, se observaron juntos los funcionarios federales José Antonio Meade y Miguel Ángel Osorio Chong ¿señal?, ahí estaban al clásico estilo, gobernadores, exmandatarios y exdirigentes del partido, hizo gala Ochoa de que “se equivocaron quienes esperaban ver dividido al PRI”.

Y como lo anunciamos, los triunfos de México y Coahuila enviaron el mensaje de que demostraron que el PRI está vigente con AMBOS triunfos. Convocó a la militancia a cumplir con una gran responsabilidad: “Detener al populismo autoritario que ha afectado tanto a Venezuela”, enfatizó. En un claro mensaje para AMLO sin duda.

Y como lo anunciamos, los triunfos de México y Coahuila enviaron el mensaje de que demostraron que el PRI está vigente con AMBOS triunfos. Convocó a la militancia a cumplir con una gran responsabilidad: "Detener al populismo autoritario que ha afectado tanto a Venezuela", enfatizó. En un claro mensaje para AMLO sin duda.

Y se atrevió a decir el líder nacional priista que el 2018 será un año de triunfos electorales para el Revolucionario Institucional, por lo que aseguró que obtendrán la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Lo anterior para muchos que reaccionaron se les apreció como muy pretencioso pero finalmente era su evento. En Yahualica el que 17 policías reprobaran los exámenes de control y confianza, llama la atención y es digno no solo de observarlo sino de analizarlo, hasta el director de la corporación está fuera, de acuerdo al seguimiento que por ley marca, algunos se fueron a Protección Civil quizá porque son elementos de trabajo, por lo que cabe destacar que al presidente Eustorgio no le tembló la mano para aplicar la normativa, porque sabe que con eso y con la seguridad de sus ciudadanos no se puede exponer, por lo que mandó un mensaje claro y contundente de que al menos en la corporación policiaca quien no acredite los exámenes de control y confianza no pueden estar ahí.