Dirigentes huastecos del PT olvidados por el CDE No se les provee ni siquiera recurso económico para sufragar gastos de gasolina o transporte Liderazgos en Ciudad Valles, Tanlajás y de la huasteca del Partido del Trabajo dicen estar en el olvido de parte del Comité Directivo Estatal que preside el diputado local José Belmares Herrera y el regidor de la capital Mauricio Rosales dado que, no se les provee ni siquiera recurso económico para sufragar gastos de gasolina o transporte sino que todo lo han tenido que poner de sus propias bolsas. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ACUDIRÁN DIRECTAMENTE A la dirigencia nacional del PT para buscar solucionar lo que pasa en el estado Tras esta conclusión llegaron este sábado al mediodía tras reunirse en las oficinas del PT en Valles Guadalupe Mata quien fue nombrada de palabra por Mauricio Rosales como responsable del partido en Valles, Julio César Neri Vargas líder en Tanlajás y Paul Herrera Mar coordinador en la huasteca. Guadalupe Mata manifestó que ni siquiera le han proporcionado de parte del CDE, el oficio mediante el cual ella pueda acreditar que es la representante del PT en Valles mientras que Neri Vargas expresó que, hace meses se llevó a cabo el Congreso Municipal en Tanlajás que lo eligió como dirigente en esa localidad pero hasta la fecha no le han entregado dicho documento. Neri Vargas expresó que desde mayo, funge como dirigente del PT en Valles tras haber sido invitado por Mauricio Rosales y desde entonces, se ha dado a la tarea de afiliar a personas al partido teniendo que poner dinero de su bolsa en las necesidades que le han salido al paso del tiempo y peticiones de apoyo de la ciudadanía. Dijeron tener conocimiento que ese sábado en la capital potosina, el PT realizó un Congreso Estatal sin embargo, ningún huasteco fue invitado para acudir mientras tanto, Mauricio Rosales como José Belmares tienes a su disposición de los recursos que como partido reciben. Por lo pronto, los dirigentes huastecos anunciaron que buscarán reunirse de ser posible con el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PT a más tardar la próxima semana para externar la forma en como se está trabajando en el estado y pedirán se corrijan las cosas para poder estar en condiciones de ganar algún cargo de elección en la jornada del 2018.