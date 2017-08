Ex trabajadores firman convenio con ayuntamiento

Miguel Angel Hernández, jefe de recursos humanos del ayuntamiento, señaló que fueron los días miércoles y jueves cuando se llevó un acercamiento con los ex trabajadores, quienes tras señalar que se deslindaban de la protesta que se encontraba en la plaza, decidieron firmar un convenio para su liquidación. Dentro del acuerdo, se les realizará el pago de sus prestaciones durante esta semana, mismas que están contempladas en la ley, como el pago de sus vacaciones y la parte proporcional de su aguinaldo, entre otros. En cuanto a la negociación, el jefe de recursos humanos se concretó a señalar que se dio con los ex trabajadores Marisol Martínez Gómez y Abundio Izaguirre Quintana, sin dar detalles de los montos económicos que se les entregarán. Cuestionado sobre la protesta que aún se mantiene frente al ayuntamiento, refirió que en esta ya no se encuentra ningún ex trabajador, y se trata de personas ajenas al ayuntamiento, además de que los ex empleados con quienes se negoció, externaron directamente que se desligaban de la manifestación desde el momento en que ellos se acercaron tanto el miércoles como el jueves pasado para negociar su liquidación.