Adolescentes y jóvenes los más accidentados a causa del alcohol Los adolescentes así como jóvenes adultos son quienes más son atendidos a través de los servicios de urgencias en las unidades del IMSS tras haber protagonizado un accidente al conducir en estado de ebriedad y de ellos, hasta un 10 por ciento fallecen, principalmente en niños, acompañantes u otras personas. Ciudad Valles | Ciudad Valles EN EPOCA VACACIONAL aumentan las atenciones en urgencias del IMSS por percances automovilísticos Lo anterior fue informado por Hipólito Cano Gómez coordinador de información y análisis estratégico del IMSS en el estado quien detalló que conducir bajo los efectos del alcohol, aumenta el porcentaje de ocasionar un accidente automovilístico. Mencionó que sobre todo en los fines de semana, en temporada de feria o época decembrina los servicios de urgencias por accidentes aumentan hasta un 30 o 40 por ciento de los cuales el 50 por ciento está relacionado con el consumo de alcohol. Explicó que el alcohol produce en el organismo alteración en el sistema nervioso, lentitud en reacciones y movimientos corporales, falta de coordinación, distorsión de la percepción, somnolencia, entre otros, por lo que no es recomendable su ingesta si se va a conducir un vehículo. Además, la ingesta de alcohol también ocasiona otros daños en el organismo, principalmente en el hígado como una cirrosis; en corazón aumenta o disminuye el ritmo cardiaco; en el estómago causa erosiones en la mucosa por el etanol; en los riñones, debido a que se elimina más agua de la que se ingiere; en el cerebro, disminuye la memoria; la piel y pulmones, si el licor circulante es demasiado detendrá la respiración. Por último, Cano Gómez exhortó a la ciudadanía a manejar con responsabilidad y no ingerir alcohol si se va a conducir, preferentemente llevar un conductor designado o utilizar algún servicio de transporte.