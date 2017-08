La UNTRAE solo registra a vehículos con papeles

Declaró lo anterior ya que dijo tener conocimiento que en días pasados en otros sitios de la entidad, las autoridades detuvieron vehículos sin los papeles de los cuales agregó, la organización se deslinda. De acuerdo a su dirigente estatal Ramón Oyarvide dijo, que éste la ha informado que podría ser en diciembre, cuando comience por fin el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera en el estado por ello, llamó a los dueños de unidades en esa condición a acercarse a pedir información de ello. Pidió a los agremiados a la UNTRAE que además de tener la papelería del vehículo, también cumplir con lo que pide el Estado como es la licencia de conducir vigente, respetar el reglamento de tránsito, que las unidades no cuente con vidrios polarizados y manera con precaución para evitar percances. “La UNTRAE no se hace responsable de ningún vehículo que no tenga documentación llámese título de propiedad de la unidad, no estamos enlistando a ninguno sin papeles y los carros que se han decomisado no se hace responsable de ellos” finalizó Neri Vargas.