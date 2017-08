Apreciaciones Este fin de semana el PRI modificó sus estatutos de cara al 2018, siendo dos las modificaciones que pudieran considerarse las más importantes debido a los alcances de las mismas, pues sin duda alguna tocan los intereses políticos de muchos. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios De entrada la eliminación de la antigüedad de 10 años dentro del partido, para poder aspirar a ser candidato presidencial fue la que más llamó la atención, dado que hay dos aspirantes a presidentes de la república, quienes con la eliminación de este candado se ven beneficiados, tal es el caso de José Antonio Meade y Aurelio Nuño, ambos secretarios de gobierno. Con ellos la lista de posibles candidatos del tricolor se aumenta a seis más los que se sumen en estas semanas, estando en ella también Miguel Angel Osorio Chong, Enrique de la Madrid, Ivone Ortega y José Narro; a decir de la secretaria general del partido Claudia Ruiz, será para noviembre cuando ya se tenga el elegido. Otra de las modificaciones que arrojó la asamblea nacional del PRI, fue la llamada modificación anti chapulín, con la cual, quienes actualmente ostenten una posición obtenida por la vía plurinominal; esos por los que nadie vota pero gracias a los sufragios que haya obtenido su partido en la elección se ven premiados con una posición; ya no podrán ser plurinominales de manera consecutiva. Ahí de seguro más de uno como se dice por ahí, pegarán el grito en el cielo, y es que casos de políticos que por años han vivido de las posiciones plurinominales hay muchos ejemplos; en el caso de la huasteca, un ejemplo es la diputada Delia Guerrero quien sin haber ganado una sola elección lleva ya varios años de legisladora y se dice que ahora intenta buscar otro cargo. Ojala y que estas modificaciones sirvan para oxigenar el partido que esta habido de caras nuevas, y no necesariamente estaríamos hablando de jóvenes, si no de todas aquellas personas que han hecho trabajo político pero que siempre terminan siendo relegados cuando se llega el momento de negociar la elección y terminan en el banquillo de espera. Hablando de temas políticos, bien dicen que para conocer la verdadera cara de una persona solo basta con darle un poco de poder, para saber lo que está dispuesto a hacer para mantenerlo, además de sacar a la luz su verdadero yo, y toda la bola de frustraciones que traiga consigo. Tal es el caso de la Regidora Irma Vega, quien tras la pasada instalación del consejo municipal de Protección Civil, realizó otra de sus escenas de prepotencia cual #LadyRegidora, gritoneando sin recato alguno a una empleada del ayuntamiento cuyo trabajo es la atención al público, pero que malos funcionarios como esta regidora amarilla ven como inferiores a quienes pueden mangonear a su antojo, tal vez, como es su caso, olvidándose del lugar de donde ella salió, que era la de una auxiliar más en la dirección de comunicación social. El tema de la discusión es algo que trataremos más delante, dado que el trasfondo es serio y digno de un amplia investigación; lo que si es que con este show de la regidora son varios más los que se le acumulan; ahí es donde la dirigencia del PRD debería de poner atención para no permitir que este tipo de personas lleguen a representarlos. En el caso de Irma a todas luces, tras haberse sacado la lotería con la regiduría, su vida le ha cambiado al extremo de ya no acordarse de episodios bochornosos como aquel robo de un celular; la duda es si al término de la administración volverá de fotógrafa a comunicación social o de plano se ira a vivir de sus rentas, que por cierto las cobra y muy bien. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones