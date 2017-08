Apreciaciones Con palabras dicen que no, pero con acciones parecieran demostrar lo contrario, calladamente varios aspirantes a la candidatura por la presidencia municipal han echado a andar sus estructuras para buscar el respaldo de sus sectores, sobre todo en el Partido Revolucionario Institucional, en donde se observa a figuras como Adelaido Cabañas quien anteriormente buscó figurar en pasada contienda interna. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios A través de su organización ha buscado reactivar las zonas donde mantiene aceptación bajo el respaldo de la figura del diputado federal Christian Sánchez, aunque no significa que sea su único gallo, ya que es sabido también la cercanía que tiene con la secretaria de salud en el estado Mónica Liliana Rangel Martínez, lo que abre la baraja de opciones. Por el otro frente la diputada local Guillermina Morquecho Pazzi se ha mantenido activa en el municipio en donde ha buscado generar una penetración hacia las comunidades aunque esto no signifique que ya las tenga todas consigo ya que aun no se cuenta con la estructura necesaria, ni una intención clara de trabajo. En tanto que la presidenta del partido a pesar de sus aspiraciones que ha manifestado abiertamente desde hace tiempo, se le observa con menos posibilidades al no contar con una aceptación social, ni de su propia estructura en lo municipal, aunque mantiene buena comunicación hacia las cúpulas del partido. Sin embargo cada uno de estos aspirantes ha coincidido en un mismo aspecto, al final quien dé el visto bueno será el comité estatal, lo cual ha dejado claro en los procesos anteriores, de ahí que muchos no se animan a moverse abiertamente ya que aún queda por definirse otras cuestiones decisivas como la paridad de género, y la edad. Y quien también salió a lucir su músculo político fue el Frente Ciudadano Salvador Nava Martínez, quien convocó por segunda ocasión a su gente a participar en una marcha después de que hace quince días fuera escasa la respuesta, ayer un aproximado de 300 personas partieron desde Zacatipan hasta la zona centro, para respaldar la presión hacia el gobierno del estado. Con esto el frente surge a dar respuesta a las movilizaciones que ha realizado Antorcha Campesina, aunque con un tamaño mucho menor, no deja de ser una organización que puede generar un peso importante en los procesos electorales, sobre todo ligado al partido MORENA que respalda el proyecto de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones