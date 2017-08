Al Penal señalado por intento de secuestro Huejutla, Hgo.- Persona del sexo masculino involucrado en el presunto intento de secuestro que sufrió la hija del ex presidente municipal de Huautla, Felipe Juárez Ramírez, fue judicializado al Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Lima, Jaltocán. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Individuo señalado por intento de secuestro, fue judicializado al CERESO. El imputado identificado con las iniciales V.F.F. de 41 años, quien dijo ser originario de la localidad de Zoquitipán perteneciente al municipio de Yahualica, fue trasladado al Penal de las Huastecas, el pasado fin de semana por agentes antisecuestros de la Dirección General de la Policía Investigadora dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El ahora reo del centro penitenciario para adultos, junto con otros tres individuos, supuestamente habría ingresado en el domicilio del ex alcalde, ubicado en el Barrio El Salto de la cabecera de Huautla, con la finalidad de privarle la libertad a la hija del ex Edil, sin embargo no lograron su objetivo. Ante los señalamientos en contra de V.F.F., el hombre fue detenido por la policía municipal y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, quien a su vez lo judicializó al reclusorio donde el Juez Penal determinará su situación legal dentro del término que marca la ley. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Allanó domicilio en la Lomita Motociclista herido en la Aviación Civil Golpean a transportista en el bulevar Ex convicto golpeó a su esposa Rescatan perro debajo de puente