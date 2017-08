Marchan integrantes del MST La mañana de este lunes decenas de integrantes del Movimiento Social por la Tierra realizaron una marcha y dos manifestaciones, para exigir entre otras cosas, la intervención de la Procuraduría de Justicia del Estado por presuntas irregularidades cometidas por elementos ministeriales. Aquismón | Aquismón 0 Comentarios Integrantes del Movimiento Social por la Tierra marcharon la mañana de ayer. Migue Angel Guzmán Michel, líder en la huasteca del MST, manifestó que el primero de los puntos que se visitó fue la Central Camionera, donde dijo que continúan rotas las negociaciones con las empresas transportistas a quienes desde hace tiempo y mediante bloqueos a sus accesos, han exigido la disminución en las tarifas, además de apoyos a estudiantes, ancianos y personas enfermas. De esta Central, caminaron sobre el libramiento poniente hasta las instalaciones de la Sub Procuraduría de Justicia del Estado, donde presentaron ante el sub procurador su inconformidad, señalando que hay investigaciones donde integrantes del MST son víctimas y no se les da la celeridad debida, mientras que por otro lado miembros del movimiento son hostigados abriéndoseles carpetas de investigación por cuestiones que calificó de insignificantes. Mencionó que buscan entablar una reunión con el Procurador Federico Garza Herrera, para que éste a su vez ponga un algo al intento de represión que hacen los agentes ministeriales. Por otra parte Guzmán Michel refirió que la marcha es una de las medidas de presión que realizan por los diferentes asuntos que están tratando como organización, siendo otros puntos de visita durante este lunes las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Tradición, cine y huapangos en los Sábados Culturales Taller para la agenda de Desarrollo Municipal Cambios en direcciones de Presidencia Municipal 150 mil pesos devuelve ex Alcalde en equipo de cómputo al municipio Ayuntamiento impulsa la productividad de aquismonenses