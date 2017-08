Sin marco legal para regular albercas: PC

Expresó lo anterior luego de los recientes incidentes en donde se han visto involucrados salones de eventos con albercas como el de hace unos meses atrás, donde un niño pereció ahogado en una casa particular habilitada como negociación en la calle Madero casi esquina con Vicente C. Salazar. Incluso dijo que el domingo por la tarde, una familia acusó que en otro centro de diversiones con alberca, ubicada por el rumbo de la carretera a Tamazunchale, un niño había sufrido una descarga eléctrica. Zamora Velázquez aseguró que tras esa denuncia, ese sitio fue verificado y personal de PC no pudo corroborar lo que denunciaban los padres del menor afirmando que de haberse presentado una descarga eléctrica se hubieran presentado muchas personas afectadas y no solamente una. El funcionario externó que “no tenemos un reglamento, ya metimos uno para su aprobación en Cabildo, ya metimos uno que está en revisión en la Secretaría del Ayuntamiento”, documento que requieren para poder regular esos espacios. Por último, el titular de PC expresó que en esa normativa se incluirá que los espacios con albercas cuenten con todas las medidas de seguridad, tengan chalecos salvavidas, señaladas debidamente las áreas bajas y las profundas, un horario de servicio, y espera que una vez avalado ese reglamento poder intervenir en su regulación.