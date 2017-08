Oficialía del Registro Civil no. 1 encabezó la ceremonia de honores a la bandera en Valles En la ceremonia se entregaron además 18 reconocimientos a jóvenes por su destacado trabajo en diversos ámbitos de la sociedad. El personal de la Oficialía del Registro Civil No. 1 de Ciudad Valles, estuvo a cargo este 14 de Agosto de la ceremonia cívica de Honores a la Bandera que como cada lunes se desarrolla en la Plaza Principal, durante la cual se presentó una reseña de esta dependencia que fue creada en nuestro municipio en el año de 1905 y de entonces a la fecha ha contado con 35 Oficiales titulares. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Oficialía del Registro Civil no. 1 encabezó la ceremonia de honores a la bandera en Valles. Luego de los Honores al Lábaro Patrio, la entonación del Himno Nacional y la lectura de las efemérides de la semana, la Auxiliar Administrativa Sofía Guadalupe Medina Castillo, dio lectura a una reseña histórica de la Oficialía No. 1 del Registro Civil en la que se destacó que el antecedente directo de esta oficina es la Iglesia con el Sacramento Bautismal, ya que ésta lleva libros parroquiales con los nombres de las personas bautizadas, pero dijo fue hasta el año de 1956 que el Registro Civil se consolida con la aprobación del Código Civil que lo instaura como institución de carácter público para brindar certeza jurídica e identidad a las personas, a través de la inscripción de los actos y hechos desde el nacimiento hasta la defunción. Precisó que en la entidad potosina se cuenta con 58 Oficialías del Registro Civil, 4 de las cuales están en Valles y concretamente dijo, la Oficialía No. 1 desde 1905 que fue instalada, ha contado de entonces a la fecha con 35 titulares, siendo el primero Jesús S. Terán y actualmente el Lic. Porfirio Alejandro Sánchez Gómez, mencionando precisamente en esta oficina en una sala de Oficiales se exhiben las fotografías de 16 de ellos. Por otra parte, mencionó que esta Oficialía No. 1 cuenta con la única sala especial para el registro de matrimonios en todo el estado, la cual fue inaugurada por el alcalde Jorge Terán Juárez, y en donde ya se han celebrado 401 enlaces matrimoniales. Por su parte el Oficial titular del Registro Civil No. 1 en Valles, Lic. Porfirio Sánchez dio una estadística de los servicios prestados a través de esta oficina de Octubre del 2015 que inició la presente administración a la fecha, en la que se precisó que se han registrado 65 405 nacimientos, 6 840 matrimonios, 5 145 defunciones, 539 divorcios, 8 adopciones y 45 reconocimientos de hijos. Asimismo mencionó que entre otras actividades que emprenden está el programa de visitas guiadas para niños para que conozcan los libros de registros y los servicios que se prestan en la Oficialía y el programa de pláticas prematrimoniales. Luego de la participación del personal de la Oficialía del Registro Civil No. 1, hizo uso de la palabra el Director de Atención a la Juventud, Andrés Hernández Juárez en el marco del Día Internacional de la Juventud que se celebró el pasado 12 de Agosto, entregó en nombre del Gobierno Municipal 18 reconocimientos a jóvenes que han destacado por su entrega, dedicación, entusiasmo y trabajo, en diversos ámbitos, y con lo cual contribuyen al crecimiento de la sociedad de nuestro municipio de Ciudad Valles. En su mensaje Andrés Hernández reiteró su invitación a los jóvenes vallenses a comenzar a cambiar el mundo a través de nuestros esfuerzos, con el sudor del trabajo libre y sin ataduras, para crear una mejor sociedad, enseñando a las generaciones venideras la fuerza de las y los jóvenes, y demostrar a los más grandes como pueden cambiar el chip. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Exitosa celebración por el día internacional de la juventud Sin marco legal para regular albercas: PC Llevarán acciones de saneamiento básico en los Carmen 1, 2 y 3 Destinarán 18.44 MDP en el Programa Hídrico para Valles Priista exhibida en redes presentará denuncia