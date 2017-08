sus colaboradores fueron quienes la sostuvieron para no retroceder en el compromiso ya adquirido y lograron atender a la mayoría de los habitantes de este municipio, sin embargo a los asistentes de otros lugares solamente les recibieron sus documentos y será hasta próximas fechas en que se envíe una resolución a cada uno de sus municipios, por lo que corresponderá a cada uno de ellos emitir el mensaje a los beneficiarios para que acudan a recibir sus actas ya corregida. Y es que en este sentido el número de personas que cuentan con errores en sus actas son muchas aún, ya que anteriormente el uso de máquina no era común y al realizarse a mano cursiva los libros del registro, estos se entendían o en su caso los nombres o apellidos los escribían incompletos, generando que en la actualidad se escriban tal y como se encuentran en el libro de registros, aunque en su mayoría se deriva de que desde pequeños son llamados de una manera y al acudir al registro civil pedían sus actas tal y como les era llamado, mientras que en el libro de registros se encontraban con otro nombre y por consecuencia actualmente no puedan acceder a los apoyos de gobierno.

En Huehuetlán a pesar de las críticas que se reciben en contra de la administración por la falta de alumbrado en la delegación de Huichihuayán y la existencia de basura los días de comercio, es de reconocer que con el poco recurso que llega al municipio la presidenta Carolina Ramírez Villegas se encuentra realizando esfuerzos por apoyar a los pobladores y en este caso la economía del municipio al donar un aproximado de 40 enfriadores al mismo número de comerciantes de la zona artesanal que se encuentra sobre la carretera Valles Tamazunchale y que nunca antes habían recibido este tipo de apoyos por los ayuntamientos, ya que de manera propia iniciaron con estos proyectos que ahora se encuentran rindiendo frutos ante la atracción que tienen.

Los casos de personas con síntomas de dengue, zika o chinkongunya, se reporta alarmante por parte de los mismos vecinos que entre ellos cuentan cuando acuden a la atención médica y les son enviados a realizar los estudios para determinar este tipo de enfermedades, lo cual sin embargo sigue tratándose de ocultar señalando que solamente se realizan los estudios pertinentes y que hasta después de siete días se pueden conocer los resultados y mientras tanto, estas personas pueden ser portadoras del virus que ante la presencia del zancudo se puede propagar y aun cuando existan patios limpios como recomienda la secretaría de salud, esto se puede volver un poco riesgoso ante la existencia de mujeres embarazadas en las comunidades.