Apreciaciones Inicia la última semana de vacaciones para nivel básico y todos se preparan para regresar a clases, pero con esto regresan también las problemáticas que se viven en los planteles y que no han sido resueltas a pesar de las gestiones realizadas por los padres de familia, partiendo desde el conflicto que se vive en la escuela primaria Francisco González Bocanegra, en donde no se ha definido que habrá de pasar con la directora del plantel tras las acusaciones de los padres.

En cuanto inicie el ciclo escolar en dicha institución se habrán de enfrentar nuevamente a este conflicto, ya que no se han terminado de aclarar algunas situaciones, como la fabricación de grupos fantasmas para justificar las plazas y sueldos de maestros que no están trabajando, o al menos no como docentes frente a grupo. A esto se suma también el problema de captación de alumnos de escuelas que están en riesgo de desaparecer, tal es el caso del jardín de niños de Buenos Aires, ya que es poca la demanda que existe hacia este plantel puesto que muchos padres han optado por acudir al que se encuentra en El Piñal, que está a escasas cuadras. Mientras que en escuelas como la primaria Jaime Nuno en el turno vespertino nuevamente se quedaron con las solicitudes en la mano sin que se les haya dado una respuesta a las peticiones de mejora de infraestructura, ya que a pesar de compartir el edificio con el turno matutino sufren de discriminación y marginación al impedirles el acceso a áreas que deberían ser de uso común ya que los beneficios son para la misma escuela. El tema de los uniformes ha sido también un punto a discutir entre los padres de familia ya que estos se encuentran sumamente caros y termina volviéndose negocio de los propios maestros que se convierten en proveedores de las instituciones haciendo negocio redondo, en lugar de ofrecer opciones a los padres para que el gasto sea mínimo dada la situación económica que prevalece. Así mismo está en espera el tema de las becas ofrecidas por el municipio, ya que en el ciclo pasado no se pudieron otorgar debido a la falta de presupuesto para este rubro, por lo que se han realizado las gestiones por parte de los integrantes del consejo municipal de educación a fin de que se puedan otorgar en este ciclo pero hasta el momento no se tiene una respuesta al respecto. En el caso de las becas de Prospera, mucho se ha dicho que recurso otorgado a los alumnos a través de dicho programa social no es aplicado para estos propósitos por parte de los propios beneficiarios y es desviado hacia otro tipo de gastos, por lo que debería existir una mayor vigilancia en este sentido ya que los afectados son los menores.