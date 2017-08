Apreciaciones Este domingo por la tarde de nueva cuenta, se suscitó un incidente en el que se vio involucrado un centro recreativo con área de alberca y aseguran, que hubo por lo menos dos personas electrocutadas, un adolescente y una mujer adulta. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios A inicios del mes pasado, una menor de edad falleció ahogada en una alberca en plena zona centro, en una casa particular que funcionaba como salón de eventos, incidente que sacó a la luz que en la localidad operan sitios sin la regulación debida por las instancias competentes. Hasta el pasado lunes al mediodía, el director de Protección Civil José Antonio Zamora había descartado descargas eléctricas en la alberca tras una segunda revisión hecha al sitio, sin embargo los afectados seguían firmes en su postura de que se trató de electrocuciones. Antonio Zamora adelantó que por lo pronto, ya envío para su revisión a la Secretaría General del Ayuntamiento, una propuesta de reglamento de albercas en la localidad ya que, hasta el momento el Ayuntamiento no cuenta con uno. Venimos a trabajar no a hacer política fue la frase que llamó la atención y que expresó el director de la Comisión Estatal del Agua Jesús Medina Salazar ayer por la mañana en rueda de prensa en Valles dado que nadie se lo preguntó. Dicho funcionario estatal, puso en marcha este lunes, las oficinas de la Coordinación Regional de la CEA que fungirá de enlace con la capital potosina que pretende acortar distancias con las autoridades de los 20 municipios de la huasteca. Llama la atención que, quienes integran la Coordinación Regional de la CEA, son cuatro profesionistas originarios en su mayoría de Valles una de ellas del Tecnológico de Valles y otro más del campus huasteca de la UASLP, todos ellos con una buena preparación académica. Cabe destacar que en la CEA, labora como jefe de departamento, el ex candidato a la alcaldía por el PAN del 2012 y ex candidato a la diputación local por Movimiento Ciudadano en el 2015 Jaime Yáñez Peredo. Y además, el titular de la CEA es hermano de David Medina Salazar quien últimamente ha aparecido en varios eventos junto a Jaime Yáñez apoyando diversas causas. El Municipio retomará a mitad de esta semana, la segunda entrega de despensas del programa Abasto Popular que se vio interrumpida luego del encarecimiento en el mercado de los productos que la integran. Antonio Ríos Sandoval titular de ese programa, señaló que aún hay dos sectores de la ciudad en donde ni siquiera culminó la segunda entrega. Adelantó que en breve habrá una reunión de análisis para definir el destino de ese programa dado que los precios de productos como tomate y frijol siguen caros así que, una de las opciones es modificar la despensa o bien aumentar el precio de la misma y además cabe recordar que una vez entrado el 2018, el Ayuntamiento ya no podrá continuar con esa actividad debido a que la ley electoral lo prohíbe. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones