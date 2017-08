¿Alguien sabe cuánto gana el alcalde? Eso es lo público y aun hay que agradecerle que haga obras, pues finalmente para eso fue electo y se le paga un importante sueldo para que su trabajo sea lo más honesto posible.

Y si realizó la gestión pues es su trabajo, de esos se trata ser alcalde, gestionar, administrar y proyectar las obras del municipio, nada es gratis, cuesta un dineral del erario público el buen funcionamiento de la administración municipal ¿alguien sabe cuál es el gasto público quincenal en nómina? O sea, habrá que reconocer su trabajo pero no está el momento en México para andar detrás de los políticos poniéndoles flores por que hagan lo que les fue encomendado por mandato popular.

Y ahora se destaca que fue gracias a las gestiones realizadas por el aspirante al senado de la república el legislador federal Alejandro González Murillo y el diputado local Daniel Andrade Zurutuza quien busca ir a otro escaño político. si se trata de eso, la ley les anda pisando los talones porque tienen hasta el primero de noviembre para publicitarse. Así que aprovechen ahora que pueden porque la ley es clara al respecto y el tiempo apremia.

Lo que es digno de reconocerles es lo que vimos el pasado fin de semana, las denominadas tardes culturales en la plaza Nicandro Castillo que realmente si fueron muy emotivas estas actividades culturales, no por que vistan al pueblo o al alcalde, sino por lo que les permite a la juventud asimilar y por supuesto trasmitir en sus participaciones públicas.

La convivencia familiar es importante y este tipo de espacios ojalá sean más abiertos y con mayor difusión, porque eso si se apreció muy limitada la convocatoria de las familias que asistieron y esos son eventos que en verdad valen la pena disfrutar.

Es común quizá que en la huasteca los vivales aparezcan cometiendo daños, a terceros estafando con ventas fantasmas o predios que legalmente no son propiedad de quien lo ofrece, un llamado a la sociedad para que tenga cuidado y antes de adquirir un lote de tierra deben verificar que estos espacios cumplan con requisitos comunes, que quien vende sea el propietario, quien los ofrece tenga a la mano escrituras y deslindes a su nombre si no es así mejor absténgase a regalar su dinero, de seguro los van a estafar.

como ejemplo está el caso de la acusación contra un vecino de Tlanchinol a quien acusan de actor fraudulento con venta de terrenos propiedad de la familia Escalante Villegas a quienes les han vendido diez lotes y hay un supuesto jugoso fraude de quinientos mil pesos, así que si usted adquirió un predio de una persona que no pudo corroborar que es su propiedad, lo más seguro es que se tenga que presentar a la agencia del ministerio público a denunciar ¡aguas!.

Paseando por las calles de la ciudad donde se ubican las cantinas en la avenida México de la colonia Santa Irene y calle Constituyentes de la colonia Los Cantores de esta ciudad, podemos apreciar como estratégicamente estos espacios fueron ubicados en las calles donde las familias se ven forzados a pasar por su despensa. Si bien los dispositivos de seguridad sirven para persuadir a los amantes de lo ajeno, a los posibles ladrones o gente desubicada que comete fechorías, no pueden establecer como que en estos espacios mujeres que trabajan ofreciendo sus caricias no se encuentren registradas ante el sector salud. Eso no puede ser, ni debe ser, lejos de ser un esquema de fuerza policíaca debe ser un trabajo coordinado de la secretaría de salud concientizando primero a los propietarios de los establecimientos de venta de cerveza de que no puede operar alguna mujer que no le presente su carnet de dada de alta en la dependencia con la que se acredita, de que no porta alguna enfermedad venérea.

Ahora sí, entendamos lo anterior, si de esos viven, lo primero es que deben traerlo muy presentable y el primer requisito es que deben cumplir con lo que establece la ley, pero no debiera ser un operativo policiaco como debe verificarse lo anterior, mucho menos el uso de la fuerza pública, primero por la condición de la mujer, que trabaje donde lo haga no demerita su condición ni debe se expuesta al escarnio público.

Es entendible lo que representa como controversia lo anterior pero en materia de salud, no se atiende montando operativos de fuerza pública, es actuando cara a cara atendiendo cada establecimiento y usar la visita sorpresa pero no para detener a alguien, si para concientizar que sin su carnet de salud no pueden ejercer su trabajo de sexo servicio que realizan.