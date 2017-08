Taxista intentó arrollar a tránsito Huejutla, Hgo.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, detuvieron y encarcelaron a un trabajador del servicio de transporte público (taxista), ya que presuntamente intentó atropellar a un agente de tránsito municipal. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Detienen a taxista que presuntamente intentó atropellar un oficial de tránsito y vialidad municipal. Juan H.H. de 34 años con domicilio en la colonia El Zapote de esta ciudad, es el nombre del trabajador del volante que la mañana de ayer martes, fue arrestado en la calle Sonora esquina con la calle Constituyentes de la colonia Santa Irene. El oficial de quien se omite su nombre por obvias razones, se encontraba dando vialidad para agilizar el tránsito vehicular y cederles el paso a los peatones para evitar un accidente, sin embargo el ruletero no obedeció las indicaciones del agente y continuó su marcha y estuvo a punto de arrollarlo. Por las acciones del operador del taxi, éste fue intervenido por uniformados preventivos y se lo llevaron preso a la comandancia para ser encerrado tras las celdas de la ergástula, mientras tanto la unidad de alquiler fue remolcada al corralón por una grúa particular. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Si no pagan, quedarán fuera del torneo MSB dio “voltereta” al Superior Rescatan a can que apareció en fachada Un muerto y seis heridos Derrumbe bloquea la vía México-Tampico