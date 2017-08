Derrumbe bloquea la vía México-Tampico Se desgajó un cerro en la Sierra de Tlanchinol a la altura de “La Virgencita” y bloqueó el paso total en ambos carriles. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Huejutla, Hgo.- Un derrumbe que se registró anoche en la Sierra de Tlanchinol, bloqueó el paso total en ambos carriles de la vía federal México-Tampico, por lo que varios automovilistas se quedaron varados. El desgajamiento del cerro ocurrió a la altura del lugar conocido como “La Virgencita” y fue reportado al filo de las 21:50 horas, informaron fuentes policiacas. Tras el reporte del derrumbe, personal de Protección Civil de Tlanchinol a cargo de Pedro Hernández Monroy, acudieron al sitio para ayudar a retirar las rocas y tierra que estaba obstruyendo el paso en ambos carriles de la carretera. Asimismo llegaron trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) para quitar las rocas con la ayuda de maquinaria pesada y de esta manera desbloquear el paso. Hasta el cierre de esta edición, a las 00:00 horas, los trabajos liberar el paso vehicular continuaban, mientras tanto una larga fila de autos se formó por ambos lados de la carretera federal en espera para continuar su marcha, no obstante trascendió que tardarían algunas horas en quitar las rocas y la tierra. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Si no pagan, quedarán fuera del torneo MSB dio “voltereta” al Superior Rescatan a can que apareció en fachada Un muerto y seis heridos Decomisan auto de dudosa procedencia