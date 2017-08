Un muerto y seis heridos Pagador de Telecom perdió la vida en brutal choque que registró en la vía federal México-Tampico, cerca de la entrada de la localidad de Zocuiteco Benito Juárez, Huejutla. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Gráficas del accidente donde una persona perdió la vida y seis más resultaron lesionadas. Huejutla, Hgo.- Una persona fallecida y seis lesionados, fue el saldo de un fuerte choque automovilístico que se registró la tarde de ayer martes en la vía federal México-Tampico. El accidente sucedió alrededor de las 13:30 horas, cerca de la entrada que conduce a la localidad de Zocuiteco Benito Juárez perteneciente a este municipio y al sitio acudieron rescatistas del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para auxiliar a los heridos. De acuerdo al reporte de las autoridades policíacas, el percance al parecer fue provocado por un automóvil de la marca Ford tipo Fiesta de color blanco, con placas de circulación MYB-62-05 del estado de México, el cual presuntamente intentó rebasar en una curva y al invadir el carril contrario, se impactó de frente contra una combi tipo Urvan de la ruta de transporte Mercado-La Esperanza-Hospital Regional. El conductor del coche identificado con el nombre de Roberto Hernández Sierra de 42 años, originario del municipio de Calnali, quedó inconsciente y falleció al ser ingresado en la sala de urgencias del Hospital Regional de la Huasteca. Mientras tanto las personas que viajaban en la combi, resultaron con múltiples lesiones y estos fueron identificados con los nombres de Martha Albino Batolo de 33 años, con domicilio en la localidad de La Cruz de Zocuiteco, Huejutla; Abelardo González Juárez de 39 años, originario de la comunidad de Amaxac Segundo, municipio de Jaltocán; Aidé Espinoza Hernández de 46 años, vecina de la localidad de La Esperanza, Huejutla; Moserrat Pérez Hernández de 22 años, con domicilio en la colonia Olímpica de esta ciudad; Sara Hernández Hernández de 26 años, vecina de la localidad de La Cruz de Zocuiteco, Huejutla y Elena Quintero Hernández de 31 años, originaria de la comunidad de Hueynali Panacaxtlán, municipio de Huejutla. El chofer de la Urvan de nombre Martín O.H. de 50 años, con domicilio en la comunidad de La Cruz de Zocuiteco, Huejutla, se encuentra detenido y a disposición del Ministerio Público, mientras se deslindan responsabilidades, no obstante esta persona circulaba en su carril y aunque trató de esquivar el coche, no pudo evitar el encontronazo, aseguran testigos. Finalmente se informa que la persona del sexo masculino que lamentablemente perdió la vida en el incidente, al parecer era pagador de Telecom en los pagos del programa Prospera y para determinar las verdaderas causas del deceso, el cadáver fue trasladado al necrocomio y el Ministerio Público en turno, inició la carpeta de investigación correspondiente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Si no pagan, quedarán fuera del torneo MSB dio “voltereta” al Superior Rescatan a can que apareció en fachada Derrumbe bloquea la vía México-Tampico Decomisan auto de dudosa procedencia