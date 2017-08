Rescatan a can que apareció en fachada Huejutla, Hgo.- Integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos, rescataron a una perra que apareció en la fachada de un edificio del centro histórico de esta ciudad. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Perra que apareció en la fachada de un edificio del centro histórico de esta ciudad, fue rescatada por Bomberos. Al parecer, el canino andaba en la azotea y accidentalmente cayó en el tejado de la fachada, situación por la cual, la gente que se percató que el animal estaba en peligro, solicitó el apoyo de los vulcanos para que la rescataran. Atendiendo el llamado de la ciudadanía, los también llamados apaga fuegos, de inmediato acudieron al edificio ubicado en la calle Plaza de la Revolución esquina con la calle 16 de Enero del primer cuadro de la ciudad y de esta manera con la ayuda de una escalera, iniciaron las maniobras de rescate de la mascota. Los bomberos, comentaron luego de rescatar a la perrita, intentaron localizar al dueño, pero no apareció, por lo que fue liberada en la plaza central sana y salva. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Si no pagan, quedarán fuera del torneo MSB dio “voltereta” al Superior Un muerto y seis heridos Derrumbe bloquea la vía México-Tampico Decomisan auto de dudosa procedencia