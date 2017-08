Si no pagan, quedarán fuera del torneo Huejutla, Hgo.- El presidente de la Liga Municipal de Fútbol de la categoría Máster Oro (LMFMO), José Guillermo Hernández Gutiérrez informó a Zunoticia y a los delegados que equipo que no cubra sus adeudos, ya no podrá participar en lo que resta del torneo, sin importar quién sea el equipo deudor. Deportes | Huejutla 0 Comentarios El presidente de la Liga Municipal de Fútbol de la categoría Máster Oro (LMFMO), Guillermo Hernández Gutiérrez. Ayer (martes), a las 18:00 horas se llevó a cabo la asamblea de delegados en conocido laboratorio clínico de la calle Juan Mogica Ugalde de la zona centro de esta cabecera municipal donde los representantes de los 8 equipos participantes estuvieron presentes. Hernández Gutiérrez manifestó que el equipo América y Multi Servicios Badillo (MSB), presentan un adeudo importante de jugadores mal uniformados de fechas anteriores y se les dará de plazo el próximo lunes (antes de iniciar los juegos de la J18), en caso de que la deuda no sea liquidada en su totalidad ambos equipos quedarán eliminados del torneo de liga 2017 ”Nahúm Gómez del Rosal”. Guillermo Hernández destacó que se cerraron las altas y bajas, y que no habrá concesiones para nadie, solamente se darán las altas y bajas que se realizaron dentro del tiempo de la reunión y que a partir de hoy (miércoles), ya no habrá altas y bajas, concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA MSB dio “voltereta” al Superior Rescatan a can que apareció en fachada Un muerto y seis heridos Derrumbe bloquea la vía México-Tampico Decomisan auto de dudosa procedencia