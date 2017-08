En 10 años instalaciones de la UASLP serán insuficientes

Refirió que ante ello, desde estos momentos ya se trabaja en la planeación y realización de proyectos con miras a buscar opciones de crecimiento antes de que ello suceda. Llamas Lamas informó que el pasado lunes, comenzaron las clases en este nuevo ciclo escolar 207-2018, estimando que actualmente forman parte de la institución un total de mil 600 alumnos, 60 más que el año pasado. Abundó que la demanda de la juventud por formar parte de la UASLP es alta dado que se tuvieron mil 100 preinscritos de los cuales, 900 acudieron a presentar el examen de admisión. En este año agregó, carreras como Turismo repuntaron, pero también Licenciatura en Derecho, en Contaduría Pública, Administración, aunque recordó que otras más que son de reciente apertura, aún no están a su máximo como arquitectura, medicina, química clínica, ingeniería en alimentos por ello consideró que dentro de dos años, fácilmente llegarán a tener 2 mil alumnos. En el caso de Medicina, recordó que existe el proyecto de construcción de un edificio para esa carrera donde actualmente opera la Preparatoria Valles que consta de un predio de 7 hectáreas, el cual ya está autorizado pero por falta de recursos aun no comienzan los trabajos. “Estamos buscando una reserva a futuro porque debemos pensar que a 10, 15 o 20 años, esta población crecerá, a mí ya no me tocará pero si tenemos que dejar el camino para que, quien pudiera venir pueda planear a futuro” finalizó Llamas Lamas.