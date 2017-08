El PAN tendrá en diciembre contienda interna a la alcaldía

Explicó que primero, deberá el PAN a nivel nacional en el mes de noviembre, elegir a quien será el candidato a la Presidencia de México y posteriormente habrá de emitirse la convocatoria para elegir a los candidatos a las alcaldías entre diciembre y enero. Cuestionado si buscará nuevamente ser el candidato del PAN por la alcaldía como lo fue en el 2015, manifestó que “mi intención siempre ha sido participar, sin embargo no estoy obsesionado con una candidatura específicamente, pero no sé desde que trinchera me toque apoyar a mi partido, no sé si a la diputación local, federal, una regiduría o la presidencia municipal pero voy a estar firmemente apoyando a los candidatos”, respondió. Consideró que el PAN en el 2018, tiene muchas posibilidades de recuperar no solo la Presidencia de la República sino la alcaldía de Valles por el desgaste que ha tenido el PRI en los últimos años. Gómez Faisal se pronunció a favor de las alianzas y espera que pueda el PAN concretar una en el 2018 porque afirmó que “entre más plural e incluyente seas se hace una mejor administración”.