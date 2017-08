Apreciaciones Nuevamente la escuela secundaria Justo Sierra da de que hablar, luego de que ayer los padres de familia dieran a conocer que sorpresivamente la cuota voluntaria de inscripción se incrementará, aparentemente de forma leve, pero no deja de ser un aumento, sobre todo para la economía de las familias muchas de las cuales hacen enormes esfuerzos por poder mandar a sus hijos a la escuela. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Sin lugar a dudas esta inconformidad habrá de llevarse a la reunión de conformación de la Asociación de Padres de Familia que se llevará a cabo en los primeros días de septiembre, en donde se ha externado por parte de quienes están inconformes que habrán de exigir que se realice un cambio completo de los integrantes y se rompa con la cadena de rotación que se ha venido dando dejando a los mismos en los puestos principales presidencia, secretaría y tesorería. El día de hoy se habrá de llevar a cabo un evento que pretende reunir a los abogados del municipio y de la región a fin de analizar la situación que enfrentan los litigantes actualmente, así como incorporarlos a una asociación regional en donde se pretende establecer un mismo frente y es que uno de los principales obstáculos a vencer para los abogados penalistas es el constante cambio del sistema penal acusatorio. Aunque una queja que ha estado latente entre los abogados es la ausencia del juez que fue asignado a este municipio, lo que permitió que se retrasaran algunos asuntos legales, e incluso se llegó a hablar de una manifestación que finalmente no ocurrió y las cosas han regresado a una relativa normalidad. El tema del acta de cabildo donde por primera vez quedó ascentado una expresión altisonante ha sido ya tema fuera del círculo de regidores, pues a diversos actores les ha llamado la atención que se permitiera un hecho como tal, que no solo queda para la memoria interna del municipio sino, para quien en la entidad quiera conocer de ello. Y es que con ello, aseguran algunos observadores queda de manifiesto el cáracter de algunos de los integrantes del grupo edilicio, que si algunos fueron cuestionados por la forma en que llegaron, otros ya por la forma en que se condujeron a lo largo de estos dos años casi de gobierno. Por cierto, han comenzado ya los preparativos del segundo informe de gobierno, donde como es costumbre el nerviosismo comienza a aflorar en quienes tienen la responsabilidad de integrarlo, pues tienen practicamente que andar correteando a cada uno de los jefes de departamento para que puedan reflejar lo que hicieron en este periodo, aunque varios de ellos, no solamente se les percibe poco trabajo, sino incluso no se les localiza. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones