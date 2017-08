Apreciaciones Este miércoles, el Ayuntamiento de Aquismón le puso el ejemplo al de ciudad Valles en materia de rendición de cuentas ya que, después de tres semanas de que culminó la Feria Regional de Santiago y Santa Ana, la alcaldesa Yolanda Cepeda Echavarría junto a su equipo de trabajo, informó a detalle de los ingresos y egresos en dicho evento con una ganancia de más de 600 mil pesos. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Y es que, en el caso de Valles, ya pasaron cuatro largos meses y el Comité Organizador de la FENAHUAP encabezada por el líder ganadero Guillermo Goytortúa, no tiene fecha para informar a la población si hubieron o no ganancias. En el caso de Aquismón, el equipo de trabajo de dicha Feria lo integra gente del mismo Municipio pero en el caso de Valles, es un comité que “trabaja” el resto del año y percibe un salario, es decir, es un equipo ineficiente que representa un gasto para el municipio que no desquita. El informe dado por la alcaldesa de Aquismón debería ser una razón para que el alcalde Jorge Terán Juárez exija a Guillermo Goytortúa rinda cuentas cuanto antes. Y es que, Memo Goytortúa desde hace meses, ha puesto como pretexto para no rendir el informe, que la contadora del comité enfermó y que solamente ella tenía acceso a esos datos pero de eso ya pasaron meses. La Oficial Mayor del Ayuntamiento Elia Rodríguez Lucero, aseguró que cada uno de los funcionarios que acudió a San Luis Potosí el pasado martes, a tomarse la foto con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, sufragó de su bolsa el viaje y los gastos generados. Lo anterior, luego de las críticas hechas por la ciudadanía sobre todo a través de las redes sociales, porque los servidores públicos abandonaron sus funciones y responsabilidades para estrechar la mano de Osorio Chong. Una de las que acudió fue la directora de turismo Beatriz Ponce Alonso quien aprovechó por lo menos la ida, para entablar diálogo con su homólogo en el estado Arturo Esper para gestionar que en esta ciudad, a partir del mes de septiembre, puedan celebrarse eventos turístico-culturales. Dicha funcionaria tiene poco en el cargo pero desborda mucho entusiasmo pero sobre todo ideas y creatividad, una de ellas tiene como fin colocar el nombre de la ciudad en la glorieta Pedro Antonio Santos Rivera, tal y como las que ya existen en otras localidades del país y que es usada para que los turistas se tomen fotografías en recuerdo. Tal parece que ya se aclaró toda duda en el proyecto de instalación de la tirolesa por los rumbos del paraje Micos explicó la delegada en la huasteca de la SECTUR Irma Laura Piña quien consideró que fue una falla en la comunicación entre la empresa responsable y los prestadores de servicio de esa zona. Piña Juárez aseveró que la obra, cuenta con todos los permisos de la autoridad inclusive de la asamblea de ejidatarios, que al final representará una opción más para el turista y lugareños de esta ciudad. Detalló que además de ser una opción distinta para el turista, es bueno porque el empresario de ramo, vuelve a invertir en la zona, cosa que no todos o más bien muchos, no están haciendo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones