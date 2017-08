Consideran que no se rindió honor a quien honor merece Durante el magno evento donde se conmemoro el primer centenario de la inauguración del Reloj Municipal, ya que no se reconoció el trabajo de los albañiles que cristalizaron la histórica obra. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Consideran Familiares de Andrés Montaño Ramírez, maestro albañil bajo cuya supervisión se construyó la torre del reloj municipal, que no se le ha rendido honor a quien honor merece. 2 Pie: Solicitan que simultáneo a la placa conmemorativa del primer centenario, se coloque una que exhiba los nombres de los albañiles que trabajaron en la obra. Huejutla, Hgo.- Familiares de Andrés Montaño Ramírez, maestro albañil y carpintero responsable de la construcción de la torre del reloj municipal, manifestaron que durante la conmemoración del primer centenario de la inauguración, la cual tuvo efecto el 14 de septiembre del año 2008, no se rindió “honor a quien honor merece”. Entrevistado al respecto, Gildardo Montaño Espinoza, nieto del personaje, refirió que previó al evento personal adscrito a la Presidencia Municipal que encabezaba Marco Antonio Ramos Moguel acudió con su familia para recabar datos de su abuelo, con la finalidad de reconocer públicamente su labor constructora. Agregó que lo más acertado, hubiera sido que simultáneo a la colocación de la placa conmemorativa, se hubiera ubicado otra con el nombre de su abuelo y demás albañiles que trabajaron en la obra, labores que iniciaron el 28 de abril de 1905 y concluyeron el 18 del mismo mes de 1908, o sea, que tuvieron una duración de dos años. A pregunta formulada, especificó que la torre la construyó su abuelo con el apoyo de la experiencia de su hermano Felipe, y con el esfuerzo de los operarios Francisco Vite; Fortunato Rivera (El Perro); Aristeo Hernández; Cástulo Sagahón; Hilario Vite y los consanguíneos Samuel, Otilio y Vicente Jiménez, apodados Los Azules. Para finalizar, Montaño Espinoza exhortó públicamente a los tres órdenes de gobierno para que realmente se le “rinda honor a quien honor”, y se ubique en la torre del reloj municipal una placa que ostente el nombre de todos los albañiles que participaron en la construcción de la histórica obra. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Si no pagan, quedarán fuera del torneo MSB dio “voltereta” al Superior Rescatan a can que apareció en fachada Un muerto y seis heridos Derrumbe bloquea la vía México-Tampico