CONSIDERAN HABITAD DE ZANCUDO TRANSMISOR ÁREA VERDE DEL ISSSTE Insecto emisor de los padecimientos epidemiológicos del dengue, chikungunya y zika. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Consideran habitad del zancudo transmisor de enfermedades endémicas el área verde de la Clínica del ISSSTE. Huejutla, Hgo.- Subrayando que el buen juez por su casa empieza, vecinos de la Clínica del ISSSTE exhortan al director del nosocomio a implementar labores de chapoleo y limpieza en el área verde, cuya extensión plena se encuentra completamente enmontada. Agregaron que actualmente el precitado espacio baldío, de considerable amplitud, es un habitad del zancudo que transmite los padecimientos del dengue, chikungunya y zika, por lo que es sumamente necesario la pronta limpieza del mismo. Enfatizaron que no es posible y hasta inaudito, que en una clínica-hospital de tanta importancia no se acaten las disposiciones de las campañas que implementa el Sector Salud, como el chapoleo general de predios baldíos en todos los sectores poblacionales. Asimismo, manifestaron públicamente su preocupación por la ebullición de zancudos que por las noches invaden las viviendas, lo que es un riesgo especialmente para infantes y adultos mayores, que son los más sensibles a contraer enfermedades. Para finalizar, refirieron que desgraciadamente las consecuencias de las irresponsabilidades de unos las tienen que sufrir terceras personas, como en este caso los habitantes de las colonias El Mirador y Lomas Verdes, las cuales son más próximas al predio.