Gastó Ayuntamiento 18 millones en la Fenahuap Hubo más ganancia de baños públicos que de taquilla A casi cinco meses de haber concluido, este viernes fue presentado en informe de los ingresos y gastos generados por la feria en su edición 2017, donde a pesar de los fuertes señalamientos en el incumplimiento de pagos a proveedores, el balance se presentó con números apenas positivos. Ciudad Valles | Ciudad Valles Rinden informe de la feria Fue durante la sesión ordinaria de cabildo realizada la tarde de ayer, que el tesorero municipal Elíseo Moreno, y no el presidente del patronato responsable de la fiesta, Guillermo Goytortua, presentó de inicio la justificación del porque el informe no se había presentado, señalando que esto se debió a que mes con mes se consideraron los ingresos y gastos de la feria dentro de los informes de la cuenta pública, ya que el comité organizador, dijo, carecía de recursos propios y todo era manejado por parte de presidencia. Posterior a ello dijo que de acuerdo a las cifras de ingresos por conceptos que van desde el cobro de estacionamiento, taquilla, renta de espacios y hasta los servicios sanitarios, se tuvieron ingresos por el orden de 19 millones de pesos, destacando que de estos por concepto de taquilla sólo se obtuvieron 6 millones. En cuanto a los gastos, fue lo erogado para el pago de artistas y escenario el gasto mayor, siendo este del orden de 16 millones de pesos, de un total de poco mas de 18 millones que se gastaron en la realización de la fiesta, lo que arrojó una ganancia de apenas 99 mil 881 pesos. De acuerdo a estas cifras, lo ingresado por concepto de taquilla no alcanzó ni para pagar los artistas y en cuanto a ganancias dejo mas la renta de los sanitarios que la ganancia total del evento. Cabe señalar que este informe se presenta como final cuando aun están pendientes de pago algunos proveedores e incluso, los ganadores de los concursos realizados por el comité, tal es el caso de los carros alegóricos, cuyos ganadores de la convocatoria se quedaron esperando sin saber a quien reclamarle el pago.