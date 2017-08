Se pronuncia cabildo a favor de la eliminación del fuero Constitucional Durante la sesión de cabildo se aprobó también la Cuenta Pública de Julio El Cabildo durante su sesión ordinaria No. 57 aprobó la cuenta pública del mes de julio y votó por unanimidad en apoyo de las reformas constitucionales para crear la Fiscalía General del Estado como parte del Sistema Estatal Anticorrupción y a favor de la eliminación del Fuero Constitucional. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Regidores aprueban eliminación del fuero Constitucional Durante esta sesión, en los temas de asuntos generales, el Tesorero Municipal, C. P. Eliseo Hernández Moreno rindió ante los integrantes del Cabildo el informe financiero de la edición 55 de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, la cual fue financiada en su totalidad por el Ayuntamiento vallense. De acuerdo con el orden del día, el primer tema que se abordó fue el referente al informe de los estados financieros del ayuntamiento, tanto de los recursos ejercidos por el ramo 33 como de ingresos propios, incluidas las modificaciones y ajustes a distintos rubros del presupuesto de egresos y ley de ingresos autorizados para el presente ejercicio, como lo establece la ley, el cual fue aprobado por mayoría. Posteriormente el Secretario del Ayuntamiento Luis Fernando González Castañeda puso a consideración del cuerpo edilicio la minuta con proyecto de decreto que propone reformas a varios artículos constitucionales en materia de justicia penal, para el cambio de la Procuraduría General de Justicia por el de Fiscalía General del Estado, como parte de una reforma integral generada desde el Congreso de la Unión, que obliga a las entidades federativas a la armonización de sus cartas constitucionales al espíritu y sentido del nuevo texto fundamental. El Secretario del Ayuntamiento dijo que el Fiscal General del Estado deberá garantizar la autonomía de la procuración de justicia cuya naturaleza no es política sino estrictamente jurídica, por lo que su designación requiere del andamiaje legal que está en proceso. Luego de la explicación se sometió a votación las reformas propuestas por el Congreso del Estado, las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Asimismo el cabildo vallense votó por unanimidad en favor de las reformas a la Constitución que permiten la eliminación del fuero para todos los servidores públicos; a este respecto el presidente municipal Jorge Terán Juárez dijo que se trata de un reclamo social para que todos los ciudadanos estén en igualdad de circunstancias ante la ley, y ahora obliga a los gobernantes a conducirse con transparencia y total apego a la legalidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vecinos de las Pitas solicitan rehabilitación de su acceso Empresarias buscan apoyos de gobierno: VGC Comunidad Joven busca un espacio para reunirse Ex gobernador de Puebla visitará Ciudad Valles Gastó Ayuntamiento 18 millones en la Fenahuap