Ex gobernador de Puebla visitará Ciudad Valles

Dicha visita fue presentada la mañana de este viernes por el ex candidato a la gubernatura del estado por el PAN, Alejandro Zapata Perogordo y el actual diputado local con licencia de Puebla Víctor León Castañeda, quien señaló esta visita forma parte del recorrido que el político está realizando por el país, teniendo ya en su haber varias visitas al estado de San Luis Potosí, aunque sería esta la primera vez en la huasteca. Cuestionado sobre si este encuentro es meramente político; el legislador local manifestó que sería una mentira decir que no es así, aunque dijo es parte del trabajo partidista que se tiene que hacer para conocer el sentir de la población de manera directa. En cuanto a la fecha de la vista, dijo ya se tiene previsto que sea para este próximo miércoles 23 de Agosto, a las 16:00 horas en un salón ubicado en un conocido hotel de la ciudad, donde se espera además de la presencia del ex gobernador del Puebla, también la visita de conocidos panistas.